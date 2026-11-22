https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/titanikten-cikan-esyalar-acik-artirmada-iki-satista-rekor-kirildi-1110519398.html

Titanik'ten çıkan eşyalar açık artırmada: İki satışta rekor kırıldı

Titanik'ten çıkan eşyalar açık artırmada: İki satışta rekor kırıldı

Sputnik Türkiye

1912 yılında batan Titanik'in yolcularına ait 100'den fazla eşya, İngiltere'de düzenlenen açık artırmada satışa çıkarıldı. Müzayedede üçüncü sınıf bir yolcunun... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T18:23+0300

2026-11-22T18:23+0300

2026-11-22T18:23+0300

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mektup

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bilet

yolcu

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İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Devizes kasabasında düzenlenen müzayedede, Titanik faciasından günümüze ulaşan kişisel eşyalar yüksek fiyatlarla satıldı. Henry Aldridge and Son müzayede evinin gerçekleştirdiği satışlarda toplam gelir 1 milyon sterlini aşarken, bu tutarın büyük bölümünü Titanik'le bağlantılı eserler oluşturdu.Cep saati 250 bin sterline satıldıMüzayedenin en pahalı parçası, Titanik'in üçüncü sınıf yolcularından Mary Mangan'a ait altın cep saati oldu. Saat, 250 bin sterline satılarak üçüncü sınıf bir yolcuya ait eşya için şimdiye kadarki en yüksek satış fiyatına ulaştı.32 yaşındaki İrlandalı Mangan'ın cansız bedeninde bulunan saat, diğer kişisel eşyalarıyla birlikte ailesine teslim edilmişti. ABD'ye yerleşen Mangan, 1912 yılının başlarında ailesini ziyaret etmek üzere İrlanda'ya dönmüştü. Saat, yakın zamanda Titanic Belfast müzesinde de sergilendi.Titanik'in tanınmış yolcularından Lady Duff Gordon'ın elmas yüzüğü ise 140 bin sterline alıcı buldu. Böylece gemiyle bağlantılı bir mücevher için ödenen en yüksek tutara ulaşıldı.Batık gemiden kalan mektup da alıcı bulduSatışın öne çıkan parçalarından biri de birinci sınıf yolcusu Ramon Artagaveytia Gomez'in gemide yazdığı mektuptu. Gomez'in cansız bedeninden çıkarılan, su lekeleri taşıyan mektup 80 bin sterline satıldı.Titanik'in resmi antetli kağıdına İspanyolca yazılan mektupta geminin boya renklerinden sıcaklığına, yemek salonundaki yolcu sayısına kadar çeşitli ayrıntılar anlatılıyordu.Müzayedede ayrıca Titanik'e ait nadir bir bilet 45 bin 500 sterline, bir sigorta belgesi 27 bin sterline alıcı buldu.Facia sırasında yardım çağrıları göndererek kurtarma çalışmalarına katkıda bulunan ve hayatını kaybeden telsiz operatörü Jack Phillips'in, kız kardeşi Elsie'ye yazdığı kartpostal ise yaklaşık 32 bin sterline satıldı. Phillips, kartpostalı geminin batmasından dört gün önce kaleme almıştı.Müzayedeyi yöneten Andrew Aldridge, satışlara dünyanın farklı bölgelerinden koleksiyonerlerin katıldığını belirterek elde edilen fiyatların Titanik'in hikayesine yönelik ilginin sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

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titanic, müzayede, mektup, saat, bilet, yolcu