https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/dunyanin-gecici-bir-ikinci-uydusu-oldu-aralik-ayina-kadar-yorungede-kalacak-1110505927.html

Dünya'nın geçici bir 'ikinci uydusu' oldu: Aralık ayına kadar yörüngede kalacak

Dünya'nın geçici bir 'ikinci uydusu' oldu: Aralık ayına kadar yörüngede kalacak

Sputnik Türkiye

Dünya'nın yerçekimi tarafından nisan ayında yakalanan yaklaşık 2 metre çapındaki bir asteroid, gezegenin geçici ikinci uydusu oldu. 2026 QQ8 adı verilen gök... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T15:55+0300

2026-11-21T15:55+0300

2026-11-21T15:55+0300

yaşam

dünya

güneş

ay

gezegen

uydu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/04/1109277434_0:137:1024:713_1920x0_80_0_0_2d53bc89fcbdca6a80017d65d2548c21.jpg

Dünya'nın geçici olarak ikinci bir uydusu bulunuyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki küçük asteroid, nisan ayında Dünya'nın yerçekimi etkisine girerek gezegenin çevresinde dolanmaya başladı.'Mini uydu' olarak adlandırılan gök cisminin, aralık ayının başlarına kadar Dünya'nın çekim alanında kalması, ardından gezegenin etkisinden çıkarak Güneş etrafındaki yörüngesinde hareket etmeyi sürdürmesi bekleniyor.Uluslararası Astronomi Birliğinin Küçük Gezegen Merkezi, ekim ayının sonlarında yeni gök cismine 2026 QQ8 adını verdi. Asteroidin oldukça küçük ve sönük olması nedeniyle gökbilimciler, cismin işlevini yitirmiş bir uydu ya da uydu parçası olmadığını doğrulamak için haftalarca gözlem yaptı.'Mini uydu' olayı sanıldığı kadar nadir değil'Mini uydu' resmi bir astronomi tanımı olmasa da gökbilimciler, Dünya'nın çevresinde geçici olarak dolanan bazı doğal gök cisimlerini bu şekilde adlandırıyor. Daha önce 2006 RH120 yaklaşık bir yıl, 2020 CD3 ise yaklaşık üç yıl boyunca Dünya'nın yörüngesinde kalmıştı.Uzmanlar, Dünya'nın bu tür geçici gök cisimlerine sahip olmasının olağan olduğunu belirterek, ortalama olarak herhangi bir zamanda Dünya'nın çevresinde böyle bir cismin bulunabileceğini söyledi.Araştırmacılar, bu cisimlerin genellikle birkaç hafta ya da birkaç ay boyunca Dünya'nın yakınında kaldığını, bazen birden fazla mini uydunun aynı anda görülebildiğini ifade etti.Bu tür gök cisimlerinin tespit edilmesinin zor olduğunu belirterek, çoğunun çok küçük, Dünya'ya göre oldukça hızlı hareket eden ve gözlemlenmesi güç nesneler olduğu kaydedildi.Asteroidin Dünya'ya çarpma riski bulunmuyorGökbilimciler, 2026 QQ8'in Dünya'ya çarpma ihtimaline ilişkin herhangi bir endişe bulunmadığını belirtiyor. Asteroidin küçük boyutu nedeniyle atmosfere girmesi halinde parçalanacağını ve en fazla gökyüzünde parlak bir meteor görüntüsü oluşturabileceğini söylendi.Macaristan'daki Konkoly Gözlemevi'nde araştırma koordinatörü olarak görev yapan gökbilimci Krisztián Sárneczky, asteroidi ağustos ayında tespit etti. İlk keşif sırasında Sar2901 geçici adı verilen cismin Dünya'ya yakın diğer asteroitlerden biri olduğu düşünüldü.Ancak cismin yörüngesine ilişkin hesaplamalar yapıldıkça Dünya'nın çevresinde geçici olarak dolandığı anlaşıldı. Gökbilimciler, doğal bir gök cismi mi yoksa yapay bir nesne mi olduğunu belirlemek için güneş ışınımının hareketi üzerindeki etkisini haftalar boyunca inceledi.Arizona'daki Lowell Keşif Teleskobu ve Hawaii Üniversitesine ait Mauna Kea'daki 2,2 metrelik teleskopla yapılan gözlemlerin ardından 2026 QQ8'in doğal bir asteroid olduğu doğrulandı.Asteroidlerin sayısı artabilirGökbilimciler bugüne kadar yaklaşık 40 bin Dünya'ya yakın nesne ve Güneş Sistemi genelinde yaklaşık 1.5 milyon gök cismi tespit etti.Şili'de bulunan Vera C. Rubin Gözlemevi'nin yürüttüğü 10 yıllık Uzay ve Zaman Miras Araştırması (LSST) ile bu sayının önemli ölçüde artması bekleniyor. Dünyanın en büyük dijital kamerasına sahip teleskoplardan birini kullanan gözlemevinin, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve uzak galaksileri daha önce görülmemiş bir hızla keşfetmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/bilim-insanlari-ay-topraginda-patates-yetistirdi-1110469597.html

güneş

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, güneş, ay, gezegen, uydu