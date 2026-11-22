https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/pendikte-dogal-gaz-alarmi-16-kisi-hastanelik-bina-bosaltildi-1110514666.html

Pendik'te doğal gaz alarmı: 16 kişi hastanelik, bina boşaltıldı

Pendik'te doğal gaz alarmı: 16 kişi hastanelik, bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Pendik ilçesinde 9 katlı bir binada doğal gaz zehirlenmesi şüphesi üzerine ekipler harekete geçti. İlk etapta 4 kişi ambulansla hastaneye... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T13:21+0300

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İstanbul'un Pendik ilçesinde, 22 Kasım 2026 Pazar günü sabah saatlerinde doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle yapılan ihbar ekipleri alarma geçirdi. Esenler Mahallesi Sedir Sokak'ta bulunan 9 katlı binada yaşayan 16 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.İhbar üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret AŞ (İGDAŞ) ekipleri sevk edildi. Binada yapılan ilk incelemelerin ardından 4 kişi ambulanslarla hastaneye götürüldü.Olayın ardından aynı binada yaşayan 12 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye başvurması üzerine tedavi altına alınanların sayısı 16'ya yükseldi. Ekipler olası yeni zehirlenmelerin önüne geçmek amacıyla binayı tahliye etti.Pendik'teki 9 katlı bina tahliye edildiDoğal gaz zehirlenmesi şüphesi üzerine çalışma başlatan ekipler, 9 katlı binanın tamamen boşaltılmasına karar verdi.Binada yaşayan aileler güvenlik amacıyla bahçeye çıkarılırken, yapının giriş ve çıkışları kapatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.Tedbir amacıyla tahliye edilen binaya, teknik incelemelerin tamamlanmasına kadar giriş yapılmasına izin verilmediği bildirildi.İGDAŞ ekipleri sayaçları söktü, karbonmonoksit ölçümü başladıOlay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, binanın doğal gaz tesisatını incelemeye aldı. Ekiplerin bina içerisindeki gaz sayaçlarını söktüğü ve karbonmonoksit ölçümü gerçekleştirdiği öğrenildi.Zehirlenme şüphesinin kaynağını belirlemek amacıyla yürütülen teknik incelemelerde, binanın doğal gaz sistemi ve olası gaz sızıntısı ihtimalleri değerlendiriliyor.İlk haberlerde olayın kesin nedeni hakkında resmi bir tespit paylaşılmadı. Bu nedenle zehirlenmelerin doğal gaz kaçağından mı, yanma kaynaklı karbonmonoksit birikiminden mi yoksa başka bir sorundan mı kaynaklandığı henüz netleşmedi.Hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumu nasıl?Pendik'teki olayda 4 kişi ambulanslarla, 12 kişi ise kendi imkanlarıyla sağlık kuruluşlarına başvurdu.İlk açıklamalarda hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumları, yaşları ve zehirlenmenin derecesine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Hayati tehlikesi bulunan kişi olup olmadığı da henüz netlik kazanmadı.Sağlık ekiplerinin hastanelerdeki müdahaleleri sürerken, yetkililerin inceleme sonuçlarının ardından olayın nedenine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.Karbonmonoksit zehirlenmesi neden tehlikeli?Karbonmonoksit, doğal gaz, kömür ve odun gibi yakıtların yeterli oksijen bulunmadan yanması sonucunda oluşabilen, renksiz ve kokusuz bir gaz.Özellikle kapalı alanlarda birikmesi halinde fark edilmesi güç olan karbonmonoksit, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik ve bilinç kaybı gibi belirtilere yol açabiliyor. Yüksek miktarda maruziyet ise hayati tehlike oluşturabiliyor.Uzmanlar, özellikle kış aylarında kombi, soba, şofben ve baca sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Zehirlenme şüphesi halinde kişilerin güvenli ve temiz havaya çıkması, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi önem taşıyor.Pendik'teki binada ise İGDAŞ ve itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. Olayın kesin nedeninin teknik kontrollerin ardından belirlenmesi bekleniyor.

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