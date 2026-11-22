https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/msb-duyurdu-silah-kazasinda-yaralanan-istihbarat-astsubay-cavus-yalin-gergun-sehit-oldu-1110511765.html

MSB duyurdu: 'Silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün şehit oldu'

MSB duyurdu: 'Silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün şehit oldu'

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Şenoba bölgesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T09:48+0300

2026-11-22T09:48+0300

2026-11-22T09:48+0300

milli savunma bakanlığı (msb)

savunma

milli savunma bakanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1a/1098154130_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ed7f4f35fe9ef1733d7d4d3d8aae058e.jpg

Şırnak'ın Şenoba bölgesinde 21 Kasım 2026 tarihinde meydana gelen silah kazasında bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kazada yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.Bakanlığın 22 Kasım'da yayımladığı açıklamaya göre, olay 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında meydana geldi. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamaMilli Savunma Bakanlığı, şehit haberini resmi internet sitesinden duyurdu.Bakanlık, 21 Kasım 2026 tarihinde yaşanan silah kazasında yaralanan Gergün'ün hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan müdahalelerin sonuç vermediğini bildirdi.Açıklamada, yaşanan olay nedeniyle duyulan derin üzüntü ifade edilerek Yalın Gergün'ün ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türkiye'ye başsağlığı dilendi.Bakan Yaşar Güler'den taziye mesajıMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün şehit olmasının ardından taziye mesajı yayımladı.Güler, silah kazası sonucu 21 Kasım 2026 tarihinde şehit olan Gergün için Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.Şırnak'taki silah kazası nasıl meydana geldi?Olayın Şırnak'ın Şenoba bölgesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında yaşandığı açıklandı.Ancak silah kazasının hangi koşullarda meydana geldiği ve olayın nedenine ilişkin ayrıntılar, Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada yer almadı.Şehit Yalın Gergün'ün cenaze töreninin yeri ve saatine ilişkin de doğrulanmış bir bilgi henüz paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/meteorolojiden-kritik-uyari-gece-saatlerinde-kuvvetlenecek-yagmur-degil-adeta-afet-1110511454.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanı