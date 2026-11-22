https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/meteorolojiden-kritik-uyari-gece-saatlerinde-kuvvetlenecek-yagmur-degil-adeta-afet-1110511454.html

Meteoroloji'den kritik uyarı: 'Gece saatlerinde kuvvetlenecek, yağmur değil adeta afet'

Meteoroloji'den kritik uyarı: 'Gece saatlerinde kuvvetlenecek, yağmur değil adeta afet'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T09:37+0300

2026-11-22T09:37+0300

2026-11-22T09:37+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, yüksek rakımlı kesimlerde kar yağışı etkisini gösterecek.Yağışların Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.Meteoroloji kuvvetli yağış beklenen illeri açıkladıMeteoroloji'nin tahminlerine göre, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu, Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde de yağmur ve sağanak görülecek.Özellikle Rize, Artvin ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli sağanak beklenirken, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde de yağışların yerel olarak etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Kar yağışı 2 bin metrenin üzerindeki bölgelerde etkili olacakYağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, rakımı 2 bin metrenin üzerinde bulunan yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Erzurum, Kars ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor. Van'da yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetlenmesi beklenirken, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.Saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar uyarısıMeteoroloji, yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgara karşı da uyarıda bulundu. Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istenirken, iç ve kuzey kesimlerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı bildirildi. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışsız hava öne çıkıyor. İstanbul'da 16, Ankara'da 11 ve İzmir'de 21 derece sıcaklık bekleniyor.Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilecek. Ege Bölgesi'nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.Akdeniz Bölgesi'nin batısında yağış beklenmezken, doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış, Adana'nın doğusunda ise aralıklı yağmur öngörülüyor.Bölge bölge hava durumu tahminleriMarmara Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde sis ve pus bekleniyor. İstanbul 16, Bursa 18, Çanakkale 18, Kırklareli 15 derece.Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İzmir 21, Denizli 18, Muğla 18, Kütahya 13 derece.Akdeniz Bölgesi: Doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya 25, Adana 24, Hatay 22, Burdur 15 derece.İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu. Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağmur bekleniyor. Ankara 11, Eskişehir 13, Konya 14, Sivas 10 derece.Batı Karadeniz: Bartın çevrelerinde sağanak, kıyılarda kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bolu 11, Düzce 16, Kastamonu 10, Zonguldak 16 derece.Orta ve Doğu Karadeniz: Bölgenin doğusu ile Ordu, Amasya, Tokat ve Samsun'un doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Rize 16, Trabzon 16, Samsun 17, Amasya 14 derece.Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Erzurum 7, Kars 10, Malatya 13, Van 14 derece.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Diyarbakır 15, Mardin 15, Siirt 13, Şanlıurfa 17 derece.Denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar etkili olacak.Batı Karadeniz'de rüzgarın batı kesimlerde, Doğu Karadeniz'de ise bazı bölgelerde 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Marmara Denizi'nin güneyinde gece saatlerinde rüzgarın 7 kuvvetine çıkacağı tahmin ediliyor.Ege Denizi'nde de akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenmesi, gece saatlerinde yer yer 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de dalga yüksekliğinin yer yer 2,5 metreyi bulacağı öngörülüyor.Yetkililer, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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