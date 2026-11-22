https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/kastamonudaki-bu-koyde-22-yildir-sigara-icilmiyor-gelenler-bile-vazgeciyor-1110514024.html

Kastamonu'daki bu köyde 22 yıldır sigara içilmiyor: 'Gelenler bile vazgeçiyor'

Kastamonu'daki bu köyde 22 yıldır sigara içilmiyor: 'Gelenler bile vazgeçiyor'

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyünde 22 yıldır sürdürülen sigara karşıtı uygulama dikkat çekiyor. Köyün girişindeki tabela, ziyaretçileri daha... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T12:38+0300

2026-11-22T12:38+0300

2026-11-22T12:38+0300

yaşam

sigara

elektronik sigara

sigara yasağı

sigara içmek

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ortaöz köyü, Türkiye'de sigarayla mücadele konusunda dikkat çeken bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Köy muhtarı Mahmut Sezer'in öncülüğünde yaklaşık 22 yıl önce başlatılan sigara karşıtı uygulama, köy ve bağlı üç mahallede yaşayanların desteğiyle sürdürülüyor.Yaklaşık 40 hanenin bulunduğu köyün girişinde, ziyaretçileri "Sigara içilmeyen Ortaöz köyüne hoş geldiniz" yazılı tabela karşılıyor. Köy sakinleri, yalnızca kapalı mekanlarda değil, açık alanlarda da sigara kullanılmaması konusunda ortak bir tutum sergiliyor.İlk yıllarda büyük tepkilere yol açan uygulama, zamanla köyün en önemli özelliklerinden biri haline geldi. Köy muhtarı Sezer, sigara kullanan ziyaretçilerin bile tabelayı gördüklerinde sigaralarını söndürdüğünü belirtiyor.Sigara içilmeyen köyde 22 yıllık mücadeleOrtaöz köyünde sigaraya karşı başlatılan mücadele, ilk yıllarda sanıldığı kadar kolay ilerlemedi. Uygulamaya karşı çıkan bazı kişiler, sigara içmeme çağrısına uymamakta ısrar etti.Köy muhtarı Mahmut Sezer, geçmişte yaşananları anlatırken bazı kişilerin sigara karşıtı tabelaların altında toplanarak sigara içtiğini söyledi. Sezer'in aktardığına göre, yaşanan anlaşmazlıklarla jandarma da ilgilendi.Ancak yıllar içinde köy sakinlerinin büyük bölümünün desteğini kazanan uygulama, ziyaretçilerin de uyum sağladığı bir alışkanlığa dönüştü.Köye gelenler sigaralarını ceplerine koyuyorOrtaöz köyünün en dikkat çekici özelliklerinden biri, sigara karşıtı uygulamanın açık alanları da kapsaması.Muhtar Sezer, köye gelen kişilerin tabelaları gördükten veya kendilerine bilgi verildikten sonra uygulamaya saygı gösterdiğini anlattı.Sezer, sigara kullanan kişilerin dahi köye geldiklerinde sigaralarını ceplerine koyduğunu, uygulamanın artık çevrede bilindiğini ve benimsendiğini belirtti.Muhtar da 30 yıl sigara kullanmışKöydeki sigara karşıtı mücadelenin öncüsü olan Mahmut Sezer'in geçmişte 30 yıl boyunca sigara kullanmış olması da dikkat çekiyor.Sezer, çalıştığı dönemde yöneticilerinin sigara içtiğini görmesinden çekindiğini ve bu süreçte alışkanlığını bıraktığını anlattı.Emekliliğinin ardından Ortaöz köyüne yerleşen Sezer, sigarayla mücadeleyi köy yaşamının bir parçası haline getirmek için çalışmaya başladı.Özellikle yaz aylarında köye gelen gençlerin sigara kullanmaması konusunda çaba gösterdiklerini belirten muhtar, uygulamanın gelecek kuşaklara da aktarılmasını istiyor.Eşi için Sevgililer Günü'nde sigarayı bıraktıKöydeki mücadelenin en dikkat çekici hikayelerinden biri de Selfinaz ve Murat Doğan çiftine ait.Selfinaz Doğan, 49 yıllık eşi Murat Doğan'ın doktor tavsiyesi üzerine sigarayı bırakmaya karar verdiğini anlattı.Doğan, eşinin sigarayı bırakma tarihinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Murat Doğan, 14 Şubat 2004 Sevgililer Günü'nde sigara kullanmayı bıraktı.Sigarasız yaşam sayesinde evlerinin artık dumandan ve isten uzak olduğunu söyleyen Selfinaz Doğan, diğer ailelerin de benzer bir ortamda yaşayabilmesini diledi.Murat Doğan ise sigarayı bıraktıktan sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını belirterek sigara kullanan kişilere bu alışkanlıktan vazgeçmeleri yönünde tavsiyede bulundu.KOAH hastaları da sigarayla mücadeleye katıldıMuhtar Mahmut Sezer'in anlattığına göre köyde daha önce Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan ve solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyan kişiler de sigara kullanıyordu.Sezer, bu kişilerin yaşadığı sağlık sorunlarını örnek göstererek sigaranın zararlarına ilişkin farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.Sigara dumanının yalnızca kullanan kişiyi değil, çevresindekileri de etkilediğini vurgulayan Sezer, köyde temiz havanın korunmasının ortak hedefleri olduğunu belirtti.Türkiye'ye örnek olan uygulama nasıl başladı?Ortaöz köyünün sigara karşıtı girişimi yeni değil. Köy, daha önce de Türkiye genelinde sigara içilmeyen yerleşim yeri olarak haberlere konu olmuştu.Geçmiş yıllara ilişkin haberlerde uygulamanın 2003 yılında alınan ortak bir kararla başladığı belirtiliyor. Köyün sigara karşıtı girişimi, 2009 yılında da ulusal basına yansımıştı.Yıllar boyunca sürdürülen bu mücadelede en önemli unsurun, köy sakinlerinin ortak kararı ve ziyaretçilerin buna gösterdiği saygı olduğu görülüyor.Bununla birlikte Ortaöz'deki uygulamanın, Türkiye genelindeki sigara yasaklarından farklı olarak, köy sakinlerinin ortak tutumuna dayandığı anlaşılıyor. Köyün bütün açık alanlarında sigara içilmesinin ayrı bir yasal yaptırıma tabi olduğuna ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.Bugün Ortaöz köyü, yaklaşık 22 yıldır sürdürülen sigara karşıtı uygulamasıyla, küçük bir yerleşim yerinde başlayan ortak mücadelenin nasıl kalıcı bir toplumsal alışkanlığa dönüşebileceğine örnek gösteriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/milyonlari-ilgilendiren-duzenleme-bu-hafta-mecliste-gss-borclari-silinecek-1110513317.html

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sigara, elektronik sigara, sigara yasağı, sigara içmek