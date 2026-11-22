https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/milyonlari-ilgilendiren-duzenleme-bu-hafta-mecliste-gss-borclari-silinecek-1110513317.html
Milyonları ilgilendiren düzenleme bu hafta Meclis'te: GSS borçları silinecek
Milyonları ilgilendiren düzenleme bu hafta Meclis'te: GSS borçları silinecek
Sputnik Türkiye
2 milyon 199 bin kişinin yaklaşık 5.6 milyar liralık GSS prim borcunun silinmesini öngören teklif görüşülecek. Meclis, 2027 yılı bütçesi, yabancı dijital... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T12:07+0300
2026-11-22T12:07+0300
2026-11-22T12:08+0300
meclis
gss
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mali
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
cevdet yılmaz
numan kurtulmuş
bütçe
bütçe görüşmeleri
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TBMM'de 23-27 Kasım haftası, ekonomi, sağlık ve kamu yönetimini doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemelere sahne olacak. Meclis Genel Kurulunda Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini öngören kanun teklifi gündeme gelirken, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesinin görüşmelerinde sona gelinecek.AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in daha önce açıkladığı düzenlemeye göre, 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık GSS prim borcunun silinmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için teklifin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.Meclisin gündemindeki diğer başlıklar arasında yabancı dijital konaklama platformlarına getirilecek yeni şartlar, temiz enerji yatırımları ve tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin hukuki sorumluluk düzenlemesi bulunuyor.GSS borçları silinecek: 2,2 milyon kişiyi ilgilendiriyorHaftanın en dikkat çeken başlıklarından biri, Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme olacak.Teklif kapsamında geçmiş dönemlerden kaynaklanan belirli GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. AKP'nin açıkladığı rakamlara göre düzenleme, yaklaşık 2,2 milyon kişiye doğrudan etki edecek.Toplam 5,6 milyar lirayı aşan borcun silinmesiyle birlikte, kapsama giren kişilerin geçmiş dönem prim yükünden kurtulması amaçlanıyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için mevcut borçlar bu aşamada kendiliğinden silinmiş değil.GSS borçları kimleri kapsayacak?Düzenlemede bütün GSS borçlarının koşulsuz biçimde silinmesi öngörülmüyor. Teklif, belirli dönemlere ve koşullara bağlı prim borçlarını kapsıyor.Dolayısıyla GSS borcu bulunan herkesin borcunun silineceği şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Kesin kapsam, kanun teklifinin kabul edilen nihai metnine göre belirlenecek.Düzenlemenin yasalaşmasının ardından borçların hangi dönemleri kapsadığı ve uygulamanın nasıl yürütüleceği netleşecek.AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in 12 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları, bunlara bağlı gecikme cezaları ve zamlarıyla birlikte silinecek. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde oluşan borçlar bu düzenlemenin dışında kalacak.Yabancı konaklama platformlarına yeni şartlar geliyorMeclis Genel Kurulunun gündemindeki bir başka düzenleme, Booking ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarını ilgilendiriyor.Kanun teklifine göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alması gerekecek.İzin koşulları arasında dijital hizmet vergisi mükellefi olmak, vergi borcu bulunmamak, Türkiye'de bir irtibat adresi ve temsilci göstermek yer alıyor. Düzenleme, uluslararası konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin yeni bir hukuki çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.Yatırım fonlarını tasfiye edenlere yasal korumaHaftanın dikkat çekici düzenlemelerinden biri de yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım işlemlerinde görev alan kişilere yönelik olacak.Teklifte, söz konusu süreçleri yürüten banka ve çalışanların belirli karar ve işlemleri nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluktan muaf tutulması öngörülüyor.Bu düzenleme, işlemlerin denetimi ve olası mağduriyetlerde sorumluluğun nasıl belirleneceği bakımından önem taşıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, önerilen korumanın suç teşkil eden işlemleri kapsamayacağını açıklamıştı.Temiz enerji yatırımlarına yeni düzenlemeMecliste ele alınacak teklifin bir diğer önemli ayağını yenilenebilir enerji ve enerji arz güvenliği oluşturuyor.Düzenlemeyle yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin farklı bölgelerde faaliyet gösterebilmesine imkan tanınması ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin lisanslı üretime geçiş koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.Teklifte ayrıca belirli istihdam teşviklerinin uzatılmasına ve mesleki eğitim kapsamındaki devlet katkılarının sürdürülmesine yönelik hükümler bulunuyor.TBMM'de 2027 bütçesi için son haftaMeclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinin görüşmeleri bu hafta tamamlanacak.Dört bakanlığın bütçesi ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak. Bakanlar, kurumlarının faaliyetlerini ve gelecek yılki hedeflerini milletvekillerine aktaracak.Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek.Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2027 yılı bütçesi, aralık ayında TBMM Genel Kuruluna gelecek.'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler Meclis'teTBMM'nin gündemindeki siyasi başlıklardan biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması beklenen İzleme Komisyonu olacak.Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyonun oluşturulması amacıyla siyasi partilere üye bildirmeleri için çağrıda bulunması bekleniyor.Komisyonun yapısı ve çalışmalarına ilişkin ayrıntıların ilerleyen süreçte netleşmesi öngörülüyor
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meclis, gss, mali, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), cevdet yılmaz, numan kurtulmuş, bütçe, bütçe görüşmeleri
meclis, gss, mali, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), cevdet yılmaz, numan kurtulmuş, bütçe, bütçe görüşmeleri
Milyonları ilgilendiren düzenleme bu hafta Meclis'te: GSS borçları silinecek
12:07 22.11.2026 (güncellendi: 12:08 22.11.2026)
2 milyon 199 bin kişinin yaklaşık 5.6 milyar liralık GSS prim borcunun silinmesini öngören teklif görüşülecek. Meclis, 2027 yılı bütçesi, yabancı dijital konaklama platformlarına getirilecek yükümlülükler ve yatırım fonlarına ilişkin bir düzenleme için de mesai yapacak.
TBMM'de 23-27 Kasım haftası, ekonomi, sağlık ve kamu yönetimini doğrudan ilgilendiren önemli düzenlemelere sahne olacak. Meclis Genel Kurulunda Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesini öngören kanun teklifi gündeme gelirken, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı bütçesinin görüşmelerinde sona gelinecek.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in daha önce açıkladığı düzenlemeye göre, 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık GSS prim borcunun silinmesi hedefleniyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için teklifin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
Meclisin gündemindeki diğer başlıklar arasında yabancı dijital konaklama platformlarına getirilecek yeni şartlar, temiz enerji yatırımları ve tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin hukuki sorumluluk düzenlemesi bulunuyor.
GSS borçları silinecek: 2,2 milyon kişiyi ilgilendiriyor
Haftanın en dikkat çeken başlıklarından biri, Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesine ilişkin düzenleme olacak.
Teklif kapsamında geçmiş dönemlerden kaynaklanan belirli GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. AKP'nin açıkladığı rakamlara göre düzenleme, yaklaşık 2,2 milyon kişiye doğrudan etki edecek.
Toplam 5,6 milyar lirayı aşan borcun silinmesiyle birlikte, kapsama giren kişilerin geçmiş dönem prim yükünden kurtulması amaçlanıyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadığı için mevcut borçlar bu aşamada kendiliğinden silinmiş değil.
GSS borçları kimleri kapsayacak?
Düzenlemede bütün GSS borçlarının koşulsuz biçimde silinmesi öngörülmüyor. Teklif, belirli dönemlere ve koşullara bağlı prim borçlarını kapsıyor.
Dolayısıyla GSS borcu bulunan herkesin borcunun silineceği şeklindeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Kesin kapsam, kanun teklifinin kabul edilen nihai metnine göre belirlenecek.
Düzenlemenin yasalaşmasının ardından borçların hangi dönemleri kapsadığı ve uygulamanın nasıl yürütüleceği netleşecek.
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in 12 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları, bunlara bağlı gecikme cezaları ve zamlarıyla birlikte silinecek. Dolayısıyla daha sonraki dönemlerde oluşan borçlar bu düzenlemenin dışında kalacak.
Yabancı konaklama platformlarına yeni şartlar geliyor
Meclis Genel Kurulunun gündemindeki bir başka düzenleme, Booking ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarını ilgilendiriyor.
Kanun teklifine göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alması gerekecek.
İzin koşulları arasında dijital hizmet vergisi mükellefi olmak, vergi borcu bulunmamak, Türkiye'de bir irtibat adresi ve temsilci göstermek yer alıyor. Düzenleme, uluslararası konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin yeni bir hukuki çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.
Yatırım fonlarını tasfiye edenlere yasal koruma
Haftanın dikkat çekici düzenlemelerinden biri de yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım işlemlerinde görev alan kişilere yönelik olacak.
Teklifte, söz konusu süreçleri yürüten banka ve çalışanların belirli karar ve işlemleri nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluktan muaf tutulması öngörülüyor.
Bu düzenleme, işlemlerin denetimi ve olası mağduriyetlerde sorumluluğun nasıl belirleneceği bakımından önem taşıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, önerilen korumanın suç teşkil eden işlemleri kapsamayacağını açıklamıştı.
Temiz enerji yatırımlarına yeni düzenleme
Mecliste ele alınacak teklifin bir diğer önemli ayağını yenilenebilir enerji ve enerji arz güvenliği oluşturuyor.
Düzenlemeyle yüzen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesislerinin farklı bölgelerde faaliyet gösterebilmesine imkan tanınması ve lisanssız elektrik üretim tesislerinin lisanslı üretime geçiş koşullarının yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.
Teklifte ayrıca belirli istihdam teşviklerinin uzatılmasına ve mesleki eğitim kapsamındaki devlet katkılarının sürdürülmesine yönelik hükümler bulunuyor.
TBMM'de 2027 bütçesi için son hafta
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesinin görüşmeleri bu hafta tamamlanacak.
Dört bakanlığın bütçesi ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak. Bakanlar, kurumlarının faaliyetlerini ve gelecek yılki hedeflerini milletvekillerine aktaracak.
Komisyonun belirlenen çalışma takvimi şöyle:
Tarih
Görüşülecek bütçe
23 Kasım Pazartesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
24 Kasım Salı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
25 Kasım Çarşamba
Tarım ve Orman Bakanlığı
26 Kasım Perşembe
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
27 Kasım Cuma
Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlar
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirecek.
Komisyondaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2027 yılı bütçesi, aralık ayında TBMM Genel Kuruluna gelecek.
'Terörsüz Türkiye' sürecinde gözler Meclis'te
TBMM'nin gündemindeki siyasi başlıklardan biri de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması beklenen İzleme Komisyonu olacak.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyonun oluşturulması amacıyla siyasi partilere üye bildirmeleri için çağrıda bulunması bekleniyor.
Komisyonun yapısı ve çalışmalarına ilişkin ayrıntıların ilerleyen süreçte netleşmesi öngörülüyor