https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ara-tatil-bitti-17-milyon-ogrenci-icin-ders-zili-caliyor-1110511962.html

Ara tatil bitti: 17 milyon öğrenci için ders zili çalıyor

Ara tatil bitti: 17 milyon öğrenci için ders zili çalıyor

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda birinci dönem ara tatili sona erdi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 23 Kasım Pazartesi günü... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T10:27+0300

2026-11-22T10:27+0300

2026-11-22T10:27+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen bilişim ağı

ocak partisi

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/09/1053651667_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e686ea53537e288cde4aa4a9506ed04e.jpg

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, 16-20 Kasım tarihlerinde uygulanan ara tatilin ardından 23 Kasım 2026 Pazartesi günü 81 ildeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında ders zili yeniden çalacak.Yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle birlikte eğitim öğretime kaldığı yerden devam edecek. Birinci dönemin tamamlanmasına yaklaşık iki ay kalırken, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yarıyıl tatilinin başlayacağı tarih bulunuyor.Ara tatil sona erdi: Okullar yarın açılıyorMEB'in belirlediği takvim doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 16 Kasım Pazartesi günü başladı ve 20 Kasım Cuma günü sona erdi. Hafta sonunun ardından öğrenciler 23 Kasım'da sınıflarına dönecek.Eğitim öğretim faaliyetleri, Türkiye'nin 81 ilinde, il ve ilçe merkezleri dahil olmak üzere Bakanlığa bağlı okullarda yeniden başlayacak.Öğretmenler ise kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak tamamlayabilecek. Bu çalışmalar için belirlenen son tarih 22 Kasım Pazar günü saat 23.59 olacak.Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?Kasım ara tatilinin ardından öğrencileri yaklaşık iki aylık bir eğitim dönemi bekliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.Öğrencilerin merakla beklediği 15 tatil, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler, 23 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında toplam 16 gün derslerden uzak kalacak.İkinci ara tatil hangi tarihte yapılacak?İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, ikinci dönemin başlamasından yaklaşık bir ay sonra yeniden kısa bir tatil yapacak.MEB takvimine göre ikinci dönem ara tatili, 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. Hafta sonları da dahil edildiğinde öğrenciler için toplam 9 günlük bir tatil dönemi oluşacak.Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili tarihi belli oldu2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.MEB takvimine göre öğrencileri bekleyen önemli tarihler şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/msb-duyurdu-silah-kazasinda-yaralanan-istihbarat-astsubay-cavus-yalin-gergun-sehit-oldu-1110511765.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen bilişim ağı, ocak partisi, haberler