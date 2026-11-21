https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/cigdem-batur-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1110505269.html

Çiğdem Batur hakkında soruşturma başlatıldı

Çiğdem Batur hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Çiğdem Batur hakkında halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T15:11+0300

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2026-11-21T15:11+0300

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stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Çiğdem Batur hakkında Sultanahmet Camii'nden yaptığı sosyal medya paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.Batur hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen “Halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama” suçlaması kapsamında soruşturma yürütüleceği bildirildi.Oyuncu Çiğdem Batur, geçtiğimiz günlerde Sultanahmet Camii'nden yaptığı sosyal medya paylaşımında “ayak kokusu” ve “rezil oluyoruz” ifadelerini kullandı.Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batur hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.Başsavcılıktan açıklamaBaşsavcılık, soruşturmanın gerekçesine ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Sultanahmet Camii’nde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kullandığı “ayak kokusu” ve “rezil oluyoruz” şeklindeki ifadeler nedeniyle, söz konusu paylaşımın ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekânda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu değerlendirilmiştir."Söz konusu ifadeler nedeniyle Çiğdem Batur hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.Çiğdem Batur'dan açıklamaSoruşturmaya konu olan paylaşımın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Batur, sözlerinin amacına ilişkin şunları söyledi:"Sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekanı hedef almak değildi."Batur, paylaşımında dikkat çekmek istediği konunun hijyen ve havalandırma olduğunu belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:"Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekandaki hijyen ve havalandırma sorunuydu. Sultanahmet Camii ve Ayasofya, Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli yüzlerinden biridir. Paylaştığım videoda, bu kıymetli mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişemi dile getirmek istedim. İfade biçimimin farklı şekillerde yorumlanmış olmasını anlıyorum."'Gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti'Yetkililerle yaptığı görüşmede hassasiyetinin doğru anlaşıldığını ifade eden Çiğdem Batur, "Sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti." dedi.Batur, eleştiri ve farklı görüşlere açık olduğunu da belirterek şu açıklamayı yaptı:"Hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara illişkin yasal hakkım sakladı. Bu nitelikteki içerikleri gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır. Çünkü hiç kimsenin düşüncesini ifade etme hakkı, bir başkasının onurunu ve kişilik haklarını ihlal etme özgürlüğü anlamına gelmez."

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