https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/lavrovdan-ingiliz-ve-alman-bakanlara-sert-cikis-akli-dengeleri-yerinde-degil-1110517363.html

Lavrov'dan İngiliz ve Alman bakanlara sert çıkış: 'Akli dengeleri yerinde değil'

Lavrov'dan İngiliz ve Alman bakanlara sert çıkış: 'Akli dengeleri yerinde değil'

Sputnik Türkiye

Lavrov, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere ve Almanya savunma bakanlarını sert sözlerle hedef... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T16:12+0300

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sergey lavrov

boris pistorius

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Rus basınına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rus topraklarına düzenlediği saldırılara dair ifadeleri soruldu.Batılı mevkidaşlarının tutumuna tepki gösteren Lavrov, söz konusu bakanların akli dengelerinin yerinde olmadığını belirterek bu açıklamalar hakkında değerlendirmede bulunmayacağını söyledi.Lavrov, ilgili soru üzerine yaptığı kısa değerlendirmede, "Bana göre akli dengeleri yerinde olmayan insanların açıklamaları hakkında yorum yapamam" ifadelerini kullandı.Daha önce Pistorius ve Streeting, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerine düzenlediği saldırılar hakkında ABD'den gelen eleştirilere karşı çıkmıştı. Washington yönetimi bu tür saldırıları etkisiz ve gerilimi tırmandırabilecek hamleler olarak değerlendirirken, Pistorius ise ABD'nin bu tutumunu 'oldukça aptalca' bulduğunu ifade etmişti.Moskova yönetimi, Batılı ülkelerin Kiev'e verdiği askeri desteğin ve Rus topraklarına yönelik saldırılara verilen onayların gerilimi tırmandırdığını savunuyor.

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abd, almanya, ukrayna, i̇ngiltere, rusya, sergey lavrov, boris pistorius