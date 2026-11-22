https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/amerikan-kesif-ucagi-kaliningrad-cevresinde-devriye-ucusu-gerceklestirdi-1110515337.html

Amerikan keşif uçağı Kaliningrad çevresinde devriye uçuşu gerçekleştirdi

Amerikan keşif uçağı Kaliningrad çevresinde devriye uçuşu gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

ABD ordusuna ait Bombardier Artemis II tipi keşif uçağının, Rusya'nın batıdaki toprağı Kaliningrad Bölgesi'nin sınırları boyunca devriye uçuşu gerçekleştirdiği... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T14:15+0300

2026-11-22T14:15+0300

2026-11-22T14:15+0300

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ABD'ye ait Bombardier Artemis II keşif uçağı, bu sabah saatlerinde havalandığı üsten Rusya'nın Kaliningrad Bölgesi'ne kadar gelerek sınır hattında keşif faaliyetleri yürüttü. Uçuş takip verilerine göre, keşif uçağı TSİ 09.40 sularında Romanya'daki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nden havalandı. Kuzeye doğru ilerleyen ve Polonya-Belarus sınırında da uçuş gerçekleştiren hava aracı, saat 12.00 civarında Kaliningrad Bölgesi'nin sınırları etrafında devriye gezmeye başladı.Uçağın varış noktasına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.Özel jetten casus uçağına dönüştürüldüAmerikan savunma şirketi Leidos tarafından bir iş jetinden radar keşif görevleri için dönüştürülen ve askeri modifikasyonda Artemis II adını alan uçak, bölgede sıkça görev yapıyor.Söz konusu hava aracı, Kaliningrad çevresinin yanı sıra Karadeniz üzerinde Kırım ve Rusya'nın güney bölgeleri boyunca da düzenli keşif uçuşları gerçekleştiriyor.Moskova'dan NATO'ya 'militarizasyon' tepkisiSon yıllarda batı sınırlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir hareketlilik sergilediğine dikkat çeken Rusya, İttifak'ın Avrupa'daki askeri yığınağından duyduğu endişeyi sık sık dile getiriyor.NATO bu adımları 'Rus saldırganlığını caydırma' olarak savunurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'nın eşit şartlarda diyaloğa açık olduğunu ancak Batı'nın kıtayı militarize etme politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/trumptan-manidar-paylasim-shenzhende-putin-ve-si-ile-yaptigi-gorusmeyi-yalta-konferansiyla-1110513186.html

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