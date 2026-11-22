https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/galatasaray-aston-villa-macinin-hakemi-belli-oldu-1110516229.html
Galatasaray-Aston Villa maçının hakemi belli oldu
Galatasaray-Aston Villa maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T15:24+0300
2026-11-22T15:24+0300
2026-11-22T15:24+0300
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futbol maçı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.Galatasaray'ın maçını yönetmiştiAlman hakem, daha önce Galatasaray'ın deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.Söz konusu maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Siebert'in atanmasına tepki göstererek hakem tercihini eleştirmişti.
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galatasaray, aston villa, young boys, i̇sviçre, maç, hakem, futbol, futbol maçı
galatasaray, aston villa, young boys, i̇sviçre, maç, hakem, futbol, futbol maçı
Galatasaray-Aston Villa maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.
Galatasaray'ın maçını yönetmişti
Alman hakem, daha önce Galatasaray'ın deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.
Söz konusu maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Siebert'in atanmasına tepki göstererek hakem tercihini eleştirmişti.