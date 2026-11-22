https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/galatasaray-aston-villa-macinin-hakemi-belli-oldu-1110516229.html

Galatasaray-Aston Villa maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Aston Villa maçının hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T15:24+0300

2026-11-22T15:24+0300

2026-11-22T15:24+0300

spor

galatasaray

aston villa

young boys

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak.Galatasaray'ın maçını yönetmiştiAlman hakem, daha önce Galatasaray'ın deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada görev yapmıştı.Söz konusu maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Siebert'in atanmasına tepki göstererek hakem tercihini eleştirmişti.

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