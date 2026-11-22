https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/kepez-belediyesine-rusvet-operasyonu-10-kisi-gozaltinda-1110512943.html
Kepez Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltında
Kepez Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T11:21+0300
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2026-11-22T12:09+0300
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Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 22 Kasım 2026 Pazar günü sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokratları ve çalışanları da bulunuyor. Bazı şüphelilerin evlerinden gözaltına alındığı bildirildi.Antalya HaberKepez Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Operasyonun rüşvet ve irtikap suçlamaları çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, söz konusu iddiaların hangi belediye işlemleriyle bağlantılı olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.Soruşturmanın kapsamına, şüphelilere yöneltilen somut suçlamalara ve gözaltı işlemlerinin ardından izlenecek adli sürece ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.Belediye Başkanı Mesut Kocagöz gözaltına alındı mı?Operasyonun ardından en çok merak edilen konulardan biri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün soruşturmadaki durumu oldu.DHA'nın aktardığı bilgilere göre Mesut Kocagöz, gözaltına alınacak kişiler listesinde yer almıyor. Belediye başkanının gözaltına alındığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.Antalya HaberRüşvet ve irtikap soruşturmasında son durumKepez Belediyesine yönelik operasyonun ardından soruşturmanın ayrıntıları henüz netleşmedi.Rüşvet, kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir işi yapması veya yapmaması karşılığında hukuka aykırı menfaat sağlamasına ilişkin suçlamaları kapsarken, irtikap kamu görevinin sağladığı nüfuz veya güvenin kötüye kullanılması yoluyla menfaat temin edilmesini ifade ediyor.Her iki suçlama da Türk Ceza Kanunu'nda ayrı hükümlerle düzenleniyor. Ancak Kepez Belediyesi soruşturmasında bu suçlamaların hangi somut eylemlere dayandığı henüz kamuoyuna açıklanmadı.Gözaltına alınan kişilerin adli durumlarına ilişkin gelişmelerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.
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kepez, kepez belediyesi, mesut kocagöz, antalya, pazar, türkiye, haberler
Kepez Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 10 kişi gözaltında
11:21 22.11.2026 (güncellendi: 12:09 22.11.2026)
Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında belediye bürokratları ve çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün gözaltı listesinde yer almadığı öğrenildi.
Antalya'da Kepez Belediyesine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında 22 Kasım 2026 Pazar günü sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında belediye bürokratları ve çalışanları da bulunuyor. Bazı şüphelilerin evlerinden gözaltına alındığı bildirildi.
Kepez Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı?
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin kimliklerine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Operasyonun rüşvet ve irtikap suçlamaları çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilirken, söz konusu iddiaların hangi belediye işlemleriyle bağlantılı olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.
Soruşturmanın kapsamına, şüphelilere yöneltilen somut suçlamalara ve gözaltı işlemlerinin ardından izlenecek adli sürece ilişkin yeni açıklamalar bekleniyor.
Belediye Başkanı Mesut Kocagöz gözaltına alındı mı?
Operasyonun ardından en çok merak edilen konulardan biri, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün soruşturmadaki durumu oldu.
DHA'nın aktardığı bilgilere göre Mesut Kocagöz, gözaltına alınacak kişiler listesinde yer almıyor. Belediye başkanının gözaltına alındığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Rüşvet ve irtikap soruşturmasında son durum
Kepez Belediyesine yönelik operasyonun ardından soruşturmanın ayrıntıları henüz netleşmedi.
Rüşvet, kamu görevlisinin göreviyle ilgili bir işi yapması veya yapmaması karşılığında hukuka aykırı menfaat sağlamasına ilişkin suçlamaları kapsarken, irtikap kamu görevinin sağladığı nüfuz veya güvenin kötüye kullanılması yoluyla menfaat temin edilmesini ifade ediyor.
Her iki suçlama da Türk Ceza Kanunu'nda ayrı hükümlerle düzenleniyor. Ancak Kepez Belediyesi soruşturmasında
bu suçlamaların hangi somut eylemlere dayandığı henüz kamuoyuna açıklanmadı.
Gözaltına alınan kişilerin adli durumlarına ilişkin gelişmelerin soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.