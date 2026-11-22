https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/istanbul-icin-yeni-bir-lodos-firtinasi-kapida-yagis-ve-soguk-geliyor-sicakliklar-11-derece-birden-1110516479.html

İstanbul için yeni bir lodos fırtınası kapıda: Yağış ve soğuk geliyor, sıcaklıklar 11 derece birden düşecek

İstanbul için yeni bir lodos fırtınası kapıda: Yağış ve soğuk geliyor, sıcaklıklar 11 derece birden düşecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 23-28 Kasım tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T16:04+0300

2026-11-22T16:04+0300

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İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava koşulları değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki AKOM, 22 Kasım Pazar günü yayımladığı hava tahmin raporunda, kent genelinde lodos fırtınası, kuvvetli sağanak ve sıcaklık düşüşüne karşı uyarıda bulundu.Rapora göre, İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 17 dereceye kadar yükselirken, akşam 14, gece ise 13 dereceye gerileyecek. Gün boyunca yağış beklenmezken, nem oranının yüzde 60 ile 80 arasında değişeceği tahmin ediliyor.Pazartesi günü lodos fırtınası bekleniyorAKOM'un haftalık tahminlerine göre, 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da lodos fırtınası etkili olacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise sağanak yağış başlayacak.Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 20 derece olması beklenirken, metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşeceği öngörülüyor.Sıcaklıklar bir günde 11 derece düşecek24 Kasım Salı günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Pazartesi günü 20 dereceye kadar yükselen en yüksek sıcaklığın salı günü 9 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.Böylece kentte günlük en yüksek sıcaklık yalnızca 24 saat içinde 11 derece düşmüş olacak. Salı günü en düşük sıcaklığın 6 derece olması, metrekareye 2 ila 5 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.Çarşamba günü termometreler 4 dereceyi gösterecekHafta ortasında yağışların yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.25 Kasım Çarşamba günü en düşük sıcaklığın 4, en yüksek sıcaklığın ise 10 derece olması bekleniyor. AKOM, çarşamba günü İstanbul genelinde yağış öngörmüyor.26 Kasım Perşembe günü de parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 4 ila 12 derece arasında değişmesi beklenirken, yağış tahmini bulunmuyor.Cuma günü sağanak yağış geri dönüyorAKOM'un raporuna göre, 27 Kasım Cuma günü İstanbul'da sağanak yağış yeniden etkili olacak.Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçmesi beklenen cuma günü hava sıcaklığının 5 ila 12 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Metrekareye 5 ila 12 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.28 Kasım Cumartesi günü ise yağışların sona ermesi ve parçalı bulutlu havanın yeniden hakim olması öngörülüyor. Sıcaklıkların 8 ila 13 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.AKOM'dan kuvvetli sağanak uyarısıAKOM'un değerlendirmesinde, İstanbul'u önümüzdeki günlerde etkileyebilecek yeni alçak basınç sistemlerine de dikkat çekildi.Açıklamada, Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisini sürdürdüğü, Balkanlar üzerinden ise yeni bir serin ve yağışlı hava girişinin beklendiği belirtildi.AKOM, yeni hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sistemler nedeniyle aralıklarla sağanak, yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceğini bildirdi.Sıcaklıkların hafta boyunca genel olarak 17-20 derecenin altında seyretmesi beklenirken, özellikle pazartesi günü etkili olması öngörülen lodos fırtınası ve sağanak nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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