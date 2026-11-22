https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/hatayda-icinde-muhimmat-olan-ahsap-sandik-sahile-vurdu-1110521750.html

Hatay'da içinde mühimmat olan ahşap sandık sahile vurdu

Hatay'da içinde mühimmat olan ahşap sandık sahile vurdu

Sputnik Türkiye

Hatay'da sahile vuran ahşap sandıkta mühimmat olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı. 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T22:01+0300

2026-11-22T22:01+0300

2026-11-22T22:20+0300

türki̇ye

sahil güvenlik

hatay

mühimmat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/13/1105857217_7:0:633:352_1920x0_80_0_0_80dfebe030761406304deaae0aa7eb4e.jpg

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi.Samandağ Sahili'nde yürüyüş yapan kişinin şüpheli sandık gördüğünü ihbar etmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin incelemesinde sandık içerisinden el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat çıktı.Mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankara-emniyet-mudurlugu-acikladi-mac-oncesi-cikan-olaylara-iliskin-3-bekci-hakkinda-idari-islem-1110520652.html

türki̇ye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sahil güvenlik, hatay, mühimmat