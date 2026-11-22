https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/hatayda-icinde-muhimmat-olan-ahsap-sandik-sahile-vurdu-1110521750.html
Hatay'da içinde mühimmat olan ahşap sandık sahile vurdu
Hatay'da içinde mühimmat olan ahşap sandık sahile vurdu
Sputnik Türkiye
Hatay'da sahile vuran ahşap sandıkta mühimmat olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T22:01+0300
2026-11-22T22:01+0300
2026-11-22T22:20+0300
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sahil güvenlik
hatay
mühimmat
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi.Samandağ Sahili'nde yürüyüş yapan kişinin şüpheli sandık gördüğünü ihbar etmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin incelemesinde sandık içerisinden el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat çıktı.Mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankara-emniyet-mudurlugu-acikladi-mac-oncesi-cikan-olaylara-iliskin-3-bekci-hakkinda-idari-islem-1110520652.html
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sahil güvenlik, hatay, mühimmat
sahil güvenlik, hatay, mühimmat
Hatay'da içinde mühimmat olan ahşap sandık sahile vurdu
22:01 22.11.2026 (güncellendi: 22:20 22.11.2026)
Hatay'da sahile vuran ahşap sandıkta mühimmat olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahile vurduğu değerlendirilen ahşap sandıktaki mühimmat imha edildi.
Samandağ Sahili'nde yürüyüş yapan kişinin şüpheli sandık gördüğünü ihbar etmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde sandık içerisinden el bombası olduğu değerlendirilen mühimmat çıktı.
Mühimmat, bomba imha ekiplerince fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.