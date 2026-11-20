https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/galatasaraydan-sakatlik-aciklamasi-7-oyuncunun-son-durumu-belli-oldu-1110496748.html

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 7 oyuncunun son durumu belli oldu

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 7 oyuncunun son durumu belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır'ın takımla çalıştığını, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un tedavilerine başlandığını bildirdi... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T18:07+0300

2026-11-20T18:07+0300

2026-11-20T18:08+0300

spor

aleksey batrakov

davinson sanchez

ismail jakobs

katar

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/14/1110496591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d231db14ccd35ca6d1c51c146bb5eadd.jpg

Galatasaray, sakatlığı bulunan 7 futbolcusunun son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un tedavilerine başlandı. Uğurcan Çakır da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.Sallai'nin sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama, Jakobs'un ise sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.Cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı. Rafael Leao ise tedavisini sürdürmek üzere 10 günlük periyot için Katar'a gitti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/galatasaray-samsunspor-macinin-stadi-degisti-resmi-aciklama-geldi-1110376200.html

katar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksey batrakov, davinson sanchez, ismail jakobs, katar, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu