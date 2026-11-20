https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/galatasaraydan-sakatlik-aciklamasi-7-oyuncunun-son-durumu-belli-oldu-1110496748.html
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 7 oyuncunun son durumu belli oldu
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 7 oyuncunun son durumu belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır'ın takımla çalıştığını, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un tedavilerine başlandığını bildirdi... 20.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-20T18:07+0300
2026-11-20T18:07+0300
2026-11-20T18:08+0300
spor
aleksey batrakov
davinson sanchez
ismail jakobs
katar
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/14/1110496591_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d231db14ccd35ca6d1c51c146bb5eadd.jpg
Galatasaray, sakatlığı bulunan 7 futbolcusunun son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un tedavilerine başlandı. Uğurcan Çakır da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.Sallai'nin sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama, Jakobs'un ise sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.Cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı. Rafael Leao ise tedavisini sürdürmek üzere 10 günlük periyot için Katar'a gitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261116/galatasaray-samsunspor-macinin-stadi-degisti-resmi-aciklama-geldi-1110376200.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/14/1110496591_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_40b4b4a04234a8fb62198afba0f10441.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aleksey batrakov, davinson sanchez, ismail jakobs, katar, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
aleksey batrakov, davinson sanchez, ismail jakobs, katar, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: 7 oyuncunun son durumu belli oldu
18:07 20.11.2026 (güncellendi: 18:08 20.11.2026)
Galatasaray, Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır'ın takımla çalıştığını, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un tedavilerine başlandığını bildirdi. Victor Osimhen salonda çalışırken, Rafael Leao'nun ise tedavisi sürüyor.
Galatasaray, sakatlığı bulunan 7 futbolcusunun son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Aleksey Batrakov ve Davinson Sanchez antrenmanın tamamında takımla çalışırken, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un tedavilerine başlandı. Uğurcan Çakır da antrenmanın tamamında takımla yer aldı.
Sallai'nin sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama, Jakobs'un ise sol kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.
Cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda çalıştı. Rafael Leao ise tedavisini sürdürmek üzere 10 günlük periyot için Katar'a gitti.