https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/fon-sorusturmasinda-108-kisi-icin-yeni-adim-mal-varligi-islemleri-bildirilecek-1110503109.html

Fon soruşturmasında 108 kişi için yeni adım: Mal varlığı işlemleri bildirilecek

Fon soruşturmasında 108 kişi için yeni adım: Mal varlığı işlemleri bildirilecek

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde ilgili kurumlardan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T10:46+0300

2026-11-21T10:46+0300

2026-11-21T10:46+0300

türki̇ye

fon

faruk acar

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/15/1110502955_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4e06159778dcc7e9447da41cdb10f4d7.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturması” kapsamında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 108 kişinin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde ilgili kurumların başsavcılığa bildirimde bulunması istendi.Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, söz konusu kişilerin mal varlıkları üzerinde işlem yapmak istemeleri halinde durumun başsavcılığa bildirilmesi talep edildi.Faruk Acar soruşturmadaki son durumu açıkladıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturması kapsamında bugüne kadar yürütülen işlemler ve yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.Acar, SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemelerinin ardından sürecin başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Sorunu devletin denetimi ortaya çıkardı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon rehberini yayınladı. Fon ve hisse hareketlerindeki olağan dışı işlemler tespit edildi. SPK, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili kurumların incelemeleriyle süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu."119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya ödemeAcar'ın paylaştığı bilgilere göre yaklaşık 161 milyar lira yatırımcıların hesabına geçti. Toplam 119 fonda 444 bin 987 yatırımcıya ödeme yapıldı.Bu tutarın 144,7 milyar lirası nakdi, 16,2 milyar lirası ise ayni ödeme olarak gerçekleştirildi.Acar, yatırımcı ödemeleri ile olağanüstü tasfiye süreçlerinin yasal güvenceye alındığını belirterek, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun'un 27 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktardı.“Kamu bütçesinden hiçbir kaynak kullanılmadı”Ödemelerde küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına öncelik verildiğini belirten Acar, şu ifadeleri kullandı:"Küçük yatırımcıların mağduriyeti önceliklendirildi. Net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamını alan 371 bin 21 yatırımcı için ara ödeme süreci tamamlandı. Olağanüstü tasfiyede 337 bini aşkın yatırımcı, parasının tamamını ara ödeme kapsamında geri aldı. Ödemeler devam edecek. Milletin hazinesine tek kuruş yük bindirilmedi. Yatırımcı ödemeleri fonların kendi varlıklarından, gönüllü iadelerden, el konulan ve geri kazanılan varlıklardan karşılandı. Kamu bütçesinden hiçbir kaynak kullanılmadı."Gönüllü iadeler 41 milyar lirayı aştıGönüllü iadelerin 41 milyar lirayı aştığını belirten Acar, sürecin devam ettiğini bildirdi. Acar, iade yapılan dosyalarda hukuki sorumluluğun sürdüğünü ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.Ayrıca MASAK'ın, yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların takibini yaptığı belirtildi.500 şüpheli hakkında adli işlemAcar'ın verdiği bilgilere göre soruşturma kapsamında şu ana kadar 500 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 136'sı tutuklandı, 285 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.Acar ayrıca 417 kişi ve 149 kurumun mal varlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulandığını aktardı.Soruşturmada makam ve ünvan ayrımı yapılmadığını belirten Acar, şu ifadeleri kullandı:"Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldı. Soruşturmada konum, ünvan ve görev farkı gözetilmedi. Hukuka aykırı kazanç ve usulsüz işlemler tüm yönleriyle inceleniyor."Sermaye piyasaları için yeni düzenleme hazırlanıyorAcar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulunun da konuyla ilgili görevlendirildiğini belirterek, ilgili kurumların işlem, denetim ve gözetim süreçlerinin kapsamlı şekilde incelendiğini aktardı.Sermaye piyasalarındaki denetimin güçlendirilmesine yönelik yeni bir düzenleme hazırlandığını açıklayan Acar, çalışmanın TBMM'ye sunulacağını belirterek şunları kaydetti:"Piyasada panik ve tedirginlik oluşmasına izin verilmedi. Sermaye piyasalarının istikrarı ve güveni korundu. Sermaye piyasalarındaki denetimi güçlendiren yeni düzenleme hazırlandı. Yaptırımları ağırlaştıran, caydırıcılığı artıran hükümler içeriyor. Taslak üzerindeki son çalışmalar sürüyor ve TBMM'ye sunulacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/altin-yatirimcisini-uzdu-gram-altinda-haftalik-sert-kayip-1110502722.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fon, faruk acar, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı