https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/dmm-acikladi-malatya-ayaklandi-paylasimlarinin-arkasindan-ne-cikti-1110515075.html

DMM açıkladı: 'Malatya ayaklandı' paylaşımlarının arkasından ne çıktı?

DMM açıkladı: 'Malatya ayaklandı' paylaşımlarının arkasından ne çıktı?

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada "Malatya ayaklandı" ifadeleriyle paylaşılan görüntüler hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı DMM açıklama yaptı. Görüntülerin eski... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T14:08+0300

2026-11-22T14:08+0300

2026-11-22T14:08+0300

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Sosyal medyada "Malatya ayaklandı" ifadeleriyle yayılan görüntüler üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) harekete geçti. Merkez, 22 Kasım 2026 Pazar günü yaptığı açıklamada, paylaşımlarda öne sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.DMM, söz konusu görüntülerin geçmiş tarihlerde kaydedildiğini ve güncel bir olay yaşanmış gibi yeniden dolaşıma sokulduğunu bildirdi. Açıklamada, paylaşımların kamuoyunu yanıltmak amacıyla gerçek bağlamından koparıldığı belirtildi.DMM'den 'Malatya ayaklandı' iddiasına açıklamaDezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya platformlarında yayılan görüntülerin kentte yeni bir olay yaşandığı izlenimi oluşturduğunu belirtti.Merkez tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Bazı sosyal medya mecralarında 'Malatya ayaklandı' şeklindeki provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımlar tamamen asılsızdır. Malatya'da yaşanan güncel bir olay söz konusu değildir."DMM, görüntülerin eski tarihli olduğunu vurgulayarak paylaşımların gerçek bağlamından koparıldığını bildirdi.Eski görüntüler neden yeniden paylaşıldı?Açıklamaya göre sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler, Malatya'da yaşanan yeni bir gelişmeye ait değil.DMM, eski kayıtların kasıtlı biçimde yeniden yayımlandığını ve bunun kamuoyunu yanıltmayı amaçladığını savundu.Bununla birlikte, görüntülerin ilk olarak hangi tarihte ve hangi olay sırasında kaydedildiği açıklamada belirtilmedi. Paylaşımların kimler tarafından hazırlandığına veya hangi hesaplar üzerinden yayıldığına ilişkin ayrıntı da paylaşılmadı.Dolayısıyla görüntülerin gerçek kaynağı ve ilk yayımlanma tarihi konusunda henüz bağımsız olarak doğrulanmış ayrıntılı bilgi bulunmuyor.Paylaşımları yapanlar hakkında adli işlem başlatıldıDezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaları hazırlayan ve yayan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.DMM'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, sosyal medyada yayılan içeriklerin toplumsal huzuru hedef aldığı değerlendirmesine de yer verildi.Adli soruşturmanın ayrıntıları açıklandı mı?DMM'nin duyurusunda adli işlemlerin başlatıldığı belirtilmesine rağmen, kaç kişi hakkında işlem yapıldığı açıklanmadı.Soruşturmanın hangi savcılık tarafından yürütüldüğü, şüphelilerin kimlikleri ve yöneltilen suçlamalara ilişkin de henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Bu nedenle adli işlemlerin kapsamı ile herhangi bir gözaltı veya tutuklama kararı bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.DMM'den sosyal medya kullanıcılarına uyarıDezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasının sonunda sosyal medya kullanıcılarını doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olmaya çağırdı.Merkez, toplumsal huzuru hedef aldığını belirttiği içeriklere itibar edilmemesini istedi.22 Kasım itibarıyla DMM'nin açıklamasına göre Malatya'da paylaşımlarda iddia edildiği gibi güncel bir ayaklanma söz konusu değil. Sosyal medyada yayılan görüntülerin geçmişi ve yeniden paylaşılma süreci hakkındaki ayrıntılar ise açıklığa kavuşmuş değil.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/pendikte-dogal-gaz-alarmi-16-kisi-hastanelik-bina-bosaltildi-1110514666.html

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