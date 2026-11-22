https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/diyetle-zayifladim-demisti-onur-buyuktopcu-gercegi-itiraf-etti-1110520142.html
'Diyetle zayıfladım' demişti: Onur Büyüktopçu gerçeği itiraf etti
'Diyetle zayıfladım' demişti: Onur Büyüktopçu gerçeği itiraf etti
Sputnik Türkiye
Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, katıldığı programda zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak zayıflama iğnesi kullandığını ve bu yöntemle 28 kilo... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T19:22+0300
2026-11-22T19:22+0300
2026-11-22T19:22+0300
yaşam
onur büyüktopçu
zayıflama
zayıflama iğnesi
zayıflama ilacı
tedavi
kilo
kilo verme
kilo kontrolü
kilo vermek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/16/1110519857_0:0:832:468_1920x0_80_0_0_8b4619dd3d6943907c31eec1b57ccd55.jpg
'Bana Ne, Sana Ne?' isimli programa konuk olan Onur Büyüktopçu, zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.Zayıflama iğnesi kullanarak 28 kilo verdiğini itiraf eden Büyüktopçu, "Zayıfladığım dönemde diyet filan dedim. Maşallah, bir insan çıktı içimden. Kimlerin kullanıp kimlerin kullanmadığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.Zayıflama iğnesine doktor kontrolünde başladığını belirten Büyüktopçu, "Ben doktor kontrolünde yaptırdım. Yani hayatım boyunca bir eczaneye gidip de 'Alayım ben yapayım' demedim" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eczacilardan-zayiflama-ignesi-uyarisi-internette-satilan-ve-bilincsiz-kullanilan-igneler-faydadan-1109770780.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/16/1110519857_0:32:832:656_1920x0_80_0_0_e8e63c842407adbaa802e0a3b2afc671.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
onur büyüktopçu, zayıflama, zayıflama iğnesi, zayıflama ilacı, tedavi, kilo, kilo verme, kilo kontrolü, kilo vermek, kilo almak, kilo alma
onur büyüktopçu, zayıflama, zayıflama iğnesi, zayıflama ilacı, tedavi, kilo, kilo verme, kilo kontrolü, kilo vermek, kilo almak, kilo alma
'Diyetle zayıfladım' demişti: Onur Büyüktopçu gerçeği itiraf etti
Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, katıldığı programda zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak zayıflama iğnesi kullandığını ve bu yöntemle 28 kilo verdiğini itiraf etti.
'Bana Ne, Sana Ne?' isimli programa konuk olan Onur Büyüktopçu, zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zayıflama iğnesi kullanarak 28 kilo verdiğini itiraf eden Büyüktopçu, "Zayıfladığım dönemde diyet filan dedim. Maşallah, bir insan çıktı içimden. Kimlerin kullanıp kimlerin kullanmadığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.
Zayıflama iğnesine doktor kontrolünde başladığını belirten Büyüktopçu, "Ben doktor kontrolünde yaptırdım. Yani hayatım boyunca bir eczaneye gidip de 'Alayım ben yapayım' demedim" dedi.