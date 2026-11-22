https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/diyetle-zayifladim-demisti-onur-buyuktopcu-gercegi-itiraf-etti-1110520142.html

'Diyetle zayıfladım' demişti: Onur Büyüktopçu gerçeği itiraf etti

'Diyetle zayıfladım' demişti: Onur Büyüktopçu gerçeği itiraf etti

Sputnik Türkiye

Oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, katıldığı programda zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak zayıflama iğnesi kullandığını ve bu yöntemle 28 kilo... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T19:22+0300

2026-11-22T19:22+0300

2026-11-22T19:22+0300

yaşam

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'Bana Ne, Sana Ne?' isimli programa konuk olan Onur Büyüktopçu, zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.Zayıflama iğnesi kullanarak 28 kilo verdiğini itiraf eden Büyüktopçu, "Zayıfladığım dönemde diyet filan dedim. Maşallah, bir insan çıktı içimden. Kimlerin kullanıp kimlerin kullanmadığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.Zayıflama iğnesine doktor kontrolünde başladığını belirten Büyüktopçu, "Ben doktor kontrolünde yaptırdım. Yani hayatım boyunca bir eczaneye gidip de 'Alayım ben yapayım' demedim" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/eczacilardan-zayiflama-ignesi-uyarisi-internette-satilan-ve-bilincsiz-kullanilan-igneler-faydadan-1109770780.html

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