https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-abdullah-ocalan-duzenleme-kapsaminda-degil-1107863408.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz merak edilenleri yanıtladı: Abdullah Öcalan düzenleme kapsamında mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz merak edilenleri yanıtladı: Abdullah Öcalan düzenleme kapsamında mı?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye yasasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı, 'Öcalan düzenleme kapsamına dahil değil' ifadelerini... 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T12:27+0300

2026-08-08T12:27+0300

2026-08-08T13:01+0300

türki̇ye

abdullah öcalan

cevdet yılmaz

selahattin demirtaş

adalet komisyonu

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

terörsüz türkiye

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 'Abdullah Öcalan düzenleme kapsamında değil' ifadelerini kullanırken Selahattin Demirtaş'la ilgili soruyu da "Düzenleme genel düzenlemedir, şahıslar için değil. Yapılan düzenleme kimin için geçerliyse onlar istifade eder. Kararı yargı mercileri verecektir." diyerek yanıtladı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili merak edilenlere yanıt verdiCNNTürk'te Hakan Çelik'in programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Kaygılar, soru işaretleri elbette olacaktır. Şuna dikkat etmeliyiz, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen, dezenformasyon yapanlara dikkat etmemiz lazım. Süreç 2 yıl önce başladı. Cumhurbaşkanımızın "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en önemli başlıklarından biri, huzur ve kardeşlik. Bir ülke çatışmayla kavgayla enerji harcarsa güçlü bir ülke olamaz. Bölgemizde de etnik ve mezhep fay hatları üzerinden bölücülük yapmaya çalışan emperyalist güçler de sır değil. Türkiye, bu fay hatlarını ortadan kaldıran, iç cephesini güçlendiren bir anlayışla bu süreci başlattı. Esas gayesi tüm toplumun temel noktalarda, aynı bayrak altında birlik içinde yaşamak. Boş yere teröre harcanmış kaynağın, ülkemiz için harcanmasıdır. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde, onların fedakarlıkları ile bu hale geldik. Her zaman minnettarız. Terör nedeniyle yapılamayan tarım, turizm kaybı var. Güvenliğin olmadığı ortamda ne demokrasi ne kalkınma olmaz. Terörün olmadığı ortamda da bunlar pozitif yansır. Güneydoğu'ya Doğu'ya bakın. Yatırımlar gelişiyor, turizm ve tarım artıyor. Bu bölgeler başta olmak üzere 86 milyon kazançlı çıkacak.Süreç takvimi nasıl işleyecek?Yasa teklifi meclisimizin takdirinde. Şükranlarımı sunuyorum uzun bir çalışma oluyor. Büyük bir mutabakatla gelmiş bir tekliften bahsediyoruz. Genel Kurul'da görüşüldükten sonra da kanunlaşacak. Bütün takdir meclisindir süreçte. Hayırlı süreçleri hızlı yapmakta fayda var. Süreci bozmaya çalışanlar olabilir. Sadece Cumhur ittifakı değil, CHP, bağımsızlar derken çok yoğun ve uzun bir mesai verildi. Uzunca tartışıldı, tüm taraflar dinlendi. Şu anki kanunun çerçevesini meclisimiz oluşturdu. Bütün partilerin uzlaştığı ortak bir rapor çıkarıldı. Şu anda da o raporun tezahürü görüşülüyor. Tüm partilere, gruplara, vekillere şükranlarımı sunuyorum. Süreçte de önce silah bırakılacak. Onun nasıl bir hukuki süreçle karşılaşacağına dair belirsizlik de ortadan kalkacak. Bu birinci şart çok önemli. Teyit ve tespit edilecek, karar bağlanacak MGK tarafından sonra hukuki süreçler devreye girecek.Öcalan düzenleme kapsamında mı?Abdullah Öcalan düzenleme kapsamında değil. Örgütün kurucusu konumunda ve örgüte fesih çağrısını da o yaptı. Dolayısıyla bu anlamda sürece katkı sunan bir konumda. İmralı da özellikle devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte bu süreçlerde kolay değil, sonuçta terör örgütünden bahsediyoruz. Sınırcılarımızın ötesinde de birtakım yapılanmalardan bahsediyoruz. Bu süreçler çok hassas bir şekilde yürütülecek. Bizim artık bu 50 yıllık sorundan memleketi kurtarmamız lazım.Selahattin Demirtaş kapsam dahilinde mi?Düzenleme genel düzenlemedir, şahıslar için değil. Yapılan düzenleme kimin için geçerliyse onlar istifade eder. Kararı yargı mercileri verecektir.Spekülasyonlara ve dezenformasyonlara inanmayınVatandaşlarımız müsterih olsun. Bir takım eksikler ve hususlar varsa giderilir. Niyet iyi. Türkiye'yi güçlü hale getirme, kardeşliğimizi güçlendirme perspektifi var. Kimse spekülasyona ve dezenformasyona inanmasın. Devletin ortaya koyduğu bilgilere itibar etsinler."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/milli-dayanisma-ve-toplumsal-butunlugun-guclendirilmesi-kanun-teklifi-adalet-komisyonunda-kabul-1107858670.html

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abdullah öcalan, cevdet yılmaz, selahattin demirtaş, adalet komisyonu, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, terörsüz türkiye