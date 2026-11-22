Cumartesi günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile mesajlaştım, kendisi beni AB’nin İrlanda dönem başkanlığından gelen ve birliğin bütçesinde 32 milyar euro tutarında ilave bir kesinti öngören yeni tasarı konusunda bilgilendirdi. Bu, Çekya için kesinlikle kabul edilemez bir şey. Ayrıca, neden Avrupa bütçesinden Ukrayna’ya para aktarmalıyız? Neden? Ukrayna’nın fonları Avrupa dışı bir bütçeden sağlanmalıdır.