https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/cekya-basbakani-abnin-butce-tasarisini-kieve-ayrilan-fonlar-nedeniyle-topa-tuttu-1110520554.html
Çekya Başbakanı, AB'nin bütçe tasarısını Kiev'e ayrılan fonlar nedeniyle topa tuttu
Çekya Başbakanı, AB'nin bütçe tasarısını Kiev'e ayrılan fonlar nedeniyle topa tuttu
Sputnik Türkiye
Çekya Başbakanı Babis, Avrupa Birliği’nin dönem başkanı İrlanda tarafından sunulan bütçe tasarısını Kiev'e ayrılan fonlar nedeniyle eleştirdi. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
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Çekya Başbakanı Andrej Babis, İrlanda tarafından sunulan Avrupa Birliği (AB) bütçe tasarısının Kiev'e sağlanacak finansman gerekçesiyle Prag açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.Babis ayrıca Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve diğer AB kurumlarındaki çok sayıda bürokrat ta dahil olmak üzere, 2028 ile 2034 yılları arasında toplamda yaklaşık 100 milyar euro olması öngörülen AB kurumlarının işleyiş giderlerini de eleştirdi.
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avrupa, avrupa birliği, ab, kiev, çekya, prag, avrupa konseyi, antonio costa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa komisyonu, i̇rlanda, eleştiri, ukrayna
avrupa, avrupa birliği, ab, kiev, çekya, prag, avrupa konseyi, antonio costa, avrupa parlamentosu (ap), avrupa komisyonu, i̇rlanda, eleştiri, ukrayna
Çekya Başbakanı, AB'nin bütçe tasarısını Kiev'e ayrılan fonlar nedeniyle topa tuttu
20:56 22.11.2026 (güncellendi: 20:57 22.11.2026)
Çekya Başbakanı Babis, Avrupa Birliği’nin dönem başkanı İrlanda tarafından sunulan bütçe tasarısını Kiev'e ayrılan fonlar nedeniyle eleştirdi.
Çekya Başbakanı Andrej Babis, İrlanda tarafından sunulan Avrupa Birliği (AB) bütçe tasarısının Kiev'e sağlanacak finansman gerekçesiyle Prag açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.
Cumartesi günü Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile mesajlaştım, kendisi beni AB’nin İrlanda dönem başkanlığından gelen ve birliğin bütçesinde 32 milyar euro tutarında ilave bir kesinti öngören yeni tasarı konusunda bilgilendirdi. Bu, Çekya için kesinlikle kabul edilemez bir şey. Ayrıca, neden Avrupa bütçesinden Ukrayna’ya para aktarmalıyız? Neden? Ukrayna’nın fonları Avrupa dışı bir bütçeden sağlanmalıdır.
Babis ayrıca Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve diğer AB kurumlarındaki çok sayıda bürokrat ta dahil olmak üzere, 2028 ile 2034 yılları arasında toplamda yaklaşık 100 milyar euro olması öngörülen AB kurumlarının işleyiş giderlerini de eleştirdi.