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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/cekya-okullarda-cep-telefonu-kullanimini-yasaklamaya-hazirlaniyor-1107361912.html
Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor
Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Çekya hükümetinin, okullarda cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenleme hazırladığı belirtildi. 18.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-18T23:44+0300
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Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Andrej Babis ile Eğitim Bakanı Robert Plaga tarafından hazırlanan yasa tasarısı kapsamında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve çok yıllık liselerde cep telefonu ile diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek.Düzenlemenin teneffüsler ile okul sonrası programları da kapsayacağı, tıbbi veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle elektronik cihaz kullanması gereken öğrencilerin uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.Çocuk Hakları Ombudsmanı Martin Benes, öneriye karşı çıkarak, okulların telefon kullanımını kendi iç kuralları çerçevesinde düzenleme yetkisine sahip olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260718/cekya-istanbul-sozlesmesinden-cekilme-karari-aldi-1107360452.html
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çekya, avrupa, telefon
çekya, avrupa, telefon

Çekya okullarda cep telefonu kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor

23:44 18.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde: Türkiye’de de uygulanabilir mi?
16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde: Türkiye’de de uygulanabilir mi? - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Çekya hükümetinin, okullarda cep telefonu ve diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımını yasaklamaya yönelik yeni bir düzenleme hazırladığı belirtildi.
Çek basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Andrej Babis ile Eğitim Bakanı Robert Plaga tarafından hazırlanan yasa tasarısı kapsamında, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve çok yıllık liselerde cep telefonu ile diğer elektronik iletişim cihazlarının kullanımına izin verilmeyecek.
Düzenlemenin teneffüsler ile okul sonrası programları da kapsayacağı, tıbbi veya özel eğitim ihtiyaçları nedeniyle elektronik cihaz kullanması gereken öğrencilerin uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.
Çocuk Hakları Ombudsmanı Martin Benes, öneriye karşı çıkarak, okulların telefon kullanımını kendi iç kuralları çerçevesinde düzenleme yetkisine sahip olduğunu savundu.
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