https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankarada-2-bozayi-vuruldu-bakanlik-idari-sorusturma-baslatti-1110520262.html
Ankara'da 2 bozayı vuruldu: Bakanlık idari soruşturma başlattı
Ankara'da 2 bozayı vuruldu: Bakanlık idari soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Millî Parkı'nda iki ayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T19:48+0300
2026-11-22T19:48+0300
2026-11-22T19:48+0300
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bozayı
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av turizmi
av sezonu
av yasağı
av tüfeği
saldırı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Millî Parkı'nda iki ayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Teftiş Kurulunun görevlendirildiği belirtilerek, olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/kanadada-korkunc-ayi-saldirisi-anne-ve-kizi-olu-bulundu-1110122226.html
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bozayı, av, av sezonu, av dönemi , av turizmi , av sezonu, av yasağı, av tüfeği, saldırı, silahlı saldırı
bozayı, av, av sezonu, av dönemi , av turizmi , av sezonu, av yasağı, av tüfeği, saldırı, silahlı saldırı
Ankara'da 2 bozayı vuruldu: Bakanlık idari soruşturma başlattı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Millî Parkı'nda iki ayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Millî Parkı'nda iki ayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Teftiş Kurulunun görevlendirildiği belirtilerek, olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.