https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ankarada-2-bozayi-vuruldu-bakanlik-idari-sorusturma-baslatti-1110520262.html

Ankara'da 2 bozayı vuruldu: Bakanlık idari soruşturma başlattı

Ankara'da 2 bozayı vuruldu: Bakanlık idari soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Millî Parkı'nda iki ayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldı. 22.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-22T19:48+0300

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Millî Parkı'nda iki ayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Teftiş Kurulunun görevlendirildiği belirtilerek, olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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