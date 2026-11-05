https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/kanadada-korkunc-ayi-saldirisi-anne-ve-kizi-olu-bulundu-1110122226.html

Kanada'da korkunç ayı saldırısı: Anne ve kızı ölü bulundu

Kanada'da korkunç ayı saldırısı: Anne ve kızı ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Kanada'nın İngiliz Kolumbiyası eyaletindeki Bella Coola bölgesinde kaybolan anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Yetkililer, ölümlerine bozayı... 05.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-05T07:44+0300

2026-11-05T07:44+0300

2026-11-05T07:44+0300

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Kanada'nın batısındaki İngiliz Kolumbiyası eyaletinde, kayboldukları bildirilen anne ve kızının cansız bedenleri bulundu. Bella Coola bölgesinde yaşanan olayda, sanat terapisti Jenny Balcarras ile 20 yaşındaki kızı Selah Reed'in, bozayı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Yetkililer, saldırıya birden fazla ayının karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.İngiliz Kolumbiyası Yaban Hayatı Koruma Hizmeti (BC Conservation Officer Service) tarafından yürütülen soruşturmada, olayın nasıl gerçekleştiği ve saldırıya kaç ayının karıştığı araştırılıyor.Kurum müfettişi Jeff Tyre, yayımladığı video açıklamasında, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) ve yaban hayatı koruma görevlilerinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarında ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.Anne ve kızından pazar gününden beri haber alınamıyorduJenny Balcarras ve kızı Selah Reed için aile üyeleri tarafından pazar günü kayıp ihbarında bulunuldu.İhbarın ardından bölgede başlatılan arama çalışmaları, anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşılmasıyla sonuçlandı.Yetkililer, ölüm koşullarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü ve birden fazla bozayının saldırıya katılmış olabileceğini belirtti. Ancak bu ihtimalin henüz kesinleşmediği vurgulandı.Müfettiş Jeff Tyre, olayla bağlantılı olabilecek ayıların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiğini, yakalanan hayvanların soruşturma kapsamında değerlendirileceğini açıkladı.Hayatında yeni bir başlangıç yapmak için taşınmıştıAnne ve kızının ölümü, Bella Coola'daki yerel toplulukta üzüntüye neden oldu.Aile yakınlarından Mary Melissa Smith, Jenny Balcarras'ın hayatında yeni bir başlangıç yapmak amacıyla kısa süre önce bölgeye taşındığını anlattı.Sanat terapisti olarak çalışan Balcarras'ın geride üç yetişkin çocuk ve bir torun bıraktığı belirtildi.Orta Kıyı Öğretmenler Derneği (Central Coast Teachers' Association) de yayımladığı açıklamada, Balcarras'ın ağustos ayında okul topluluğuna danışman olarak katıldığını bildirdi.Dernek, Balcarras'ın öğrencilerin refahını desteklemek amacıyla öğretmenler ve diğer okul çalışanlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalıştığını kaydetti.Aynı bölgede geçen yıl da bozayı saldırısı yaşanmıştıAnne ve kızının ölümü, Bella Coola'da yaklaşık bir yıl önce yaşanan başka bir bozayı saldırısını yeniden gündeme getirdi.Geçen yıl kasım ayında, 20 ilkokul öğrencisi ve öğretmenden oluşan bir grup, bölgede bir bozayının saldırısına uğramıştı.Olayda bir yetişkin ile üç çocuk ağır yaralanmış, saldırıya karışan ayı ise yürütülen çalışmalara rağmen yakalanamamıştı.Son olayın ardından yetkililer, bölgedeki ayı hareketliliğini ve insanlarla karşılaşma riskini yeniden değerlendirmeye başladı.Ancak iki saldırı arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna ilişkin herhangi bir bulgu açıklanmadı.Saldırıya karışan ayılar aranıyorYaban Hayatı Koruma Hizmeti Müfettişi Jeff Tyre, saldırıya karışan hayvanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.Tyre, halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla, olayla bağlantılı olduğu belirlenen ayıların eyalet mevzuatı çerçevesinde itlaf edileceğini bildirdi.Yetkililer, saldırının gerçekleştiği Snootka patika sisteminin batı bölümünden vatandaşların uzak durmasını istedi.Bölgedeki güvenlik önlemlerinin yerel halk ve Nuxalk Yerli topluluğu ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.Uzmanlardan uyarı: Ayılarla karşılaşmalar artabilirCalgary merkezli ayı güvenliği uzmanı Kim Titchener, anne ve kızına ilişkin kayıp duyurularını gördüğünde bölgenin özellikleri nedeniyle bir ayı saldırısından endişelendiğini söyledi.Titchener, Bella Coola'nın bozayı ve siyah ayı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu, yerel halkın yerleşim alanlarının yakınında ayılarla karşılaşmasının alışılmadık bir durum olmadığını belirtti.Uzman, özellikle doğal yaşam alanlarının daralması, kuraklık ve iklim değişikliğine bağlı besin sıkıntısının ayıların yaşam koşulları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.Bu koşulların ayıları yiyecek aramak için insanların yaşadığı alanlara daha fazla yaklaştırabileceği ve karşılaşma riskini artırabileceği değerlendiriliyor.Ancak söz konusu çevresel etkenlerin anne ve kızının ölümüyle sonuçlanan saldırıda doğrudan rol oynadığı henüz belirlenmiş değil.Bella Coola'da soruşturma sürüyorKanada'nın Pasifik kıyısındaki Bella Coola bölgesi, ormanlık alanları ve zengin yaban hayatıyla biliniyor.Bölgede yaşayan ayılarla insanların karşılaşması zaman zaman ciddi güvenlik risklerine neden olabiliyor.Anne ve kızının ölümüyle ilgili soruşturmada ise saldırının kesin koşulları, olaya karışan hayvanların sayısı ve olayın nasıl geliştiği henüz açıklığa kavuşmadı.Yetkililer, incelemeler tamamlanana kadar vatandaşların uyarılara uymasını ve kısıtlanan patika alanlarından uzak durmasını istiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261105/nasanin-22-yillik-uzay-gozlemevi-dunyaya-dusuyor-15-tonluk-cisim-endonezya-yakinlarinda-atmosfere-1110119182.html

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