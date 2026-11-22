https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ak-parti-istanbul-milletvekili-rumeysa-kadak-evlendi-1110521649.html
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak evlendi
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak evlendi
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, düzenlenen törenle evlendi. Düğün törenine çok... 22.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-22T21:52+0300
2026-11-22T21:52+0300
2026-11-22T21:52+0300
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rümeysa kadak
numan kurtulmuş
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ak parti
ak parti genel merkezi
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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile hayatını birleştirdi.Çiftin düğün törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve çok sayıda siyasi isim katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ak-parti-milletvekili-rumeysa-kadak-oxforddan-mezun-oldu-neden-yurt-disinda-egitim-tercih-ettigini-1090421592.html
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rümeysa kadak, numan kurtulmuş, türkiye, ak parti, ak parti genel merkezi
rümeysa kadak, numan kurtulmuş, türkiye, ak parti, ak parti genel merkezi
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak evlendi
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, düzenlenen törenle evlendi. Düğün törenine çok sayıda siyasi isim katıldı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile hayatını birleştirdi.
Çiftin düğün törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve çok sayıda siyasi isim katıldı.