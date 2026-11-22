https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/ak-parti-istanbul-milletvekili-rumeysa-kadak-evlendi-1110521649.html

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak evlendi

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak evlendi

Sputnik Türkiye

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, düzenlenen törenle evlendi. Düğün törenine çok... 22.11.2026, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

rümeysa kadak

numan kurtulmuş

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ak parti

ak parti genel merkezi

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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş ile hayatını birleştirdi.Çiftin düğün törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve çok sayıda siyasi isim katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ak-parti-milletvekili-rumeysa-kadak-oxforddan-mezun-oldu-neden-yurt-disinda-egitim-tercih-ettigini-1090421592.html

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rümeysa kadak, numan kurtulmuş, türkiye, ak parti, ak parti genel merkezi