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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ak-parti-milletvekili-rumeysa-kadak-oxforddan-mezun-oldu-neden-yurt-disinda-egitim-tercih-ettigini-1090421592.html
AK Parti milletvekili Rümeysa Kadak Oxford'dan mezun oldu: Neden yurt dışında eğitim tercih ettiğini 'torpille' açıkladı
AK Parti milletvekili Rümeysa Kadak Oxford'dan mezun oldu: Neden yurt dışında eğitim tercih ettiğini 'torpille' açıkladı
Sputnik Türkiye
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın Oxford'da yüksek lisans yaptığını duyurmasının ardından özellikle sosyal medyada tepki gösterildi. Kadak... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T09:52+0300
2024-11-15T09:52+0300
politika
rümeysa kadak
ak parti
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oxford üniversitesi
milletvekili
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eğitim
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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak sosyal medya hesabından Oxford’dan mezun olduğunu duyurdu. Tepki gösterilmesi üzerine de vekillik görevini aksatmadığını söyledi ve "Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum" dedi.Rümeysa Kadak: Oxford'dan mezun oldumEğitimiyle ilgili güzel haberi paylaşan Kadak, "Durum güncelliyorum: Oxford’dan mezun oldum." dedi. 'Oxford'un resmi bursu'Gelen yorumların ardından bir açıklama yapan Kadak, "Öncelikle güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle, merak edenler için sorulara da cevap vermek istedim. Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım." ifadelerini kullandı.'Vekillik görevimi aksatmadım'Milletvekilliğinin getirdiği görevleri aksatmadığını söyleyen Kadak, "Bu program için meclisi aksatmadım, meclis kayıtlarına bakarsanız katılımımı görebilirdiniz. Katip üye olduğum için böyle bir ihtimalim zaten yok :) divanda bulunmazsak, genel kurul çalışmalarına başlayamıyor. Mezunu olduğum program zaten yoğun iş yükü olan yöneticilere özel dizayn edilen bir yüksek lisans programı. Belçika’da siyasetçi bir başka arkadaşımız da sınıf arkadaşım, Columbia Üniversitesi’nde dekanlık yapan arkadaşım da, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinde yöneticilik yapan arkadaşlarım da. Peki neden yurt dışı? Okuduğum program dünyada alanında en iyi yüksek lisans programı seçildi. Fakat bunun da ötesinde Türkiye’de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim. Bir gün neden Oxford’da eğitim gördüğümü açıklamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.Rümeysa Kadak kimdir?6 Mayıs 1996'da dünyaya gelen Rümeysa Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitim hayatına devam ediyor.22 yaşındaki Kadak, AK Parti MKYK Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğr. Konseyi Başkan Yard. ve Genç KADEM Proje Sorumlusu görevlerini de sürdürüyor.Rümeysa Kadak, 22 yaşında milletvekili seçilerek Meclis'e giren en genç milletvekili oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230110/tbmmnin-en-genc-milletvekili-rumeysa-kadaka-taciz-meclisin-kapisina-dayandi-1065590431.html
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AK Parti milletvekili Rümeysa Kadak Oxford'dan mezun oldu: Neden yurt dışında eğitim tercih ettiğini 'torpille' açıkladı

09:52 15.11.2024
© Fotoğraf : Rümeysa Kadak/XRümeysa Kadak
Rümeysa Kadak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Fotoğraf : Rümeysa Kadak/X
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AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın Oxford'da yüksek lisans yaptığını duyurmasının ardından özellikle sosyal medyada tepki gösterildi. Kadak tepkiler üzerine açıklama yaptı ve "Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. Vekillik görevimi aksatmadım" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak sosyal medya hesabından Oxford’dan mezun olduğunu duyurdu. Tepki gösterilmesi üzerine de vekillik görevini aksatmadığını söyledi ve "Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum" dedi.

Rümeysa Kadak: Oxford'dan mezun oldum

Eğitimiyle ilgili güzel haberi paylaşan Kadak, "Durum güncelliyorum: Oxford’dan mezun oldum." dedi.

'Oxford'un resmi bursu'

Gelen yorumların ardından bir açıklama yapan Kadak, "Öncelikle güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle, merak edenler için sorulara da cevap vermek istedim. Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4 kişinin faydalanabildiği bu bursa hak kazandığım için minnettarım." ifadelerini kullandı.

'Vekillik görevimi aksatmadım'

Milletvekilliğinin getirdiği görevleri aksatmadığını söyleyen Kadak, "Bu program için meclisi aksatmadım, meclis kayıtlarına bakarsanız katılımımı görebilirdiniz. Katip üye olduğum için böyle bir ihtimalim zaten yok :) divanda bulunmazsak, genel kurul çalışmalarına başlayamıyor. Mezunu olduğum program zaten yoğun iş yükü olan yöneticilere özel dizayn edilen bir yüksek lisans programı. Belçika’da siyasetçi bir başka arkadaşımız da sınıf arkadaşım, Columbia Üniversitesi’nde dekanlık yapan arkadaşım da, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinde yöneticilik yapan arkadaşlarım da. Peki neden yurt dışı? Okuduğum program dünyada alanında en iyi yüksek lisans programı seçildi. Fakat bunun da ötesinde Türkiye’de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim. Bir gün neden Oxford’da eğitim gördüğümü açıklamak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

Rümeysa Kadak kimdir?

6 Mayıs 1996'da dünyaya gelen Rümeysa Kadak, Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde eğitim hayatına devam ediyor.
22 yaşındaki Kadak, AK Parti MKYK Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğr. Konseyi Başkan Yard. ve Genç KADEM Proje Sorumlusu görevlerini de sürdürüyor.
Rümeysa Kadak, 22 yaşında milletvekili seçilerek Meclis'e giren en genç milletvekili oldu.
Rümeysa Kadak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2023
POLİTİKA
TBMM’nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak’a taciz: 'Meclis’in kapısına dayandı'
10 Ocak 2023, 13:37
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