https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/abdde-baby-shower-partisinde-silahli-saldiri-3-kisi-hayatini-kaybetti--1110522047.html
ABD'de baby shower partisinde silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
ABD'de baby shower partisinde silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'de bir bebek partisinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 22.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Ohio eyaletinde yerel polisin açıklamasına göre, eyaletin Parma şehrindeki bir mekanda düzenlenen bebek partisine silahlı saldırı gerçekleşti.İhbar üzerine olay yerine yerel kolluk kuvvetleri sevk edildi.Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Olaya yönelik başlatılan soruşturmada, saldırının "aile içi bir anlaşmazlık kaynaklı" olabileceği üzerinde duruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/titanikten-cikan-esyalar-acik-artirmada-iki-satista-rekor-kirildi-1110519398.html
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abd, ohio, silahlı saldırı
abd, ohio, silahlı saldırı
ABD'de baby shower partisinde silahlı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti
23:18 22.11.2026 (güncellendi: 23:19 22.11.2026)
ABD'de bir bebek partisinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
ABD'nin Ohio eyaletinde yerel polisin açıklamasına göre, eyaletin Parma şehrindeki bir mekanda düzenlenen bebek partisine silahlı saldırı gerçekleşti.
İhbar üzerine olay yerine yerel kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olaya yönelik başlatılan soruşturmada, saldırının "aile içi bir anlaşmazlık kaynaklı" olabileceği üzerinde duruluyor.