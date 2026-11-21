https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/zaharova-zelenskiy-ab-ulkeleriyle-kendi-vasallariymis-gibi-konusmaya-basladi-1110503394.html

Zaharova: Zelenskiy, AB ülkeleriyle kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladı

Zaharova: Zelenskiy, AB ülkeleriyle kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy’in son zamanlarda AB ülkeleriyle sanki kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladığını belirtti. 21.11.2026, Sputnik Türkiye

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in Avrupalı ​​temsilcilerin olası Moskova ziyaretine ilişkin itirazları üzerine, Kiev rejiminin liderinin son zamanlarda AB ülkeleriyle sanki kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladığını belirtti.Zaharova, Rus medyasına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenskiy son zamanlarda Avrupa Birliği ülkeleriyle, sanki kendi vasallarıymış gibi konuşuyor. Aslına bakılırsa, onlar bu konuma kendileri düştü. Ya bu konumdalar, ki o zaman şikayet etmelerinin bir anlamı yok, ya da sonuçta bağımsız devletler olduklarını anımsıyorlar" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı temsilcilere, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin tutumlarını ortaya koymak üzere Rusya'yı ziyaret etmeleri önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Zelenskiy ise buna karşı çıkmıştı.

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