https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/zaharova-zelenskiy-ab-ulkeleriyle-kendi-vasallariymis-gibi-konusmaya-basladi-1110503394.html
Zaharova: Zelenskiy, AB ülkeleriyle kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladı
Zaharova: Zelenskiy, AB ülkeleriyle kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy’in son zamanlarda AB ülkeleriyle sanki kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladığını belirtti. 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T11:02+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in Avrupalı temsilcilerin olası Moskova ziyaretine ilişkin itirazları üzerine, Kiev rejiminin liderinin son zamanlarda AB ülkeleriyle sanki kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladığını belirtti.Zaharova, Rus medyasına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenskiy son zamanlarda Avrupa Birliği ülkeleriyle, sanki kendi vasallarıymış gibi konuşuyor. Aslına bakılırsa, onlar bu konuma kendileri düştü. Ya bu konumdalar, ki o zaman şikayet etmelerinin bir anlamı yok, ya da sonuçta bağımsız devletler olduklarını anımsıyorlar" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı temsilcilere, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin tutumlarını ortaya koymak üzere Rusya'yı ziyaret etmeleri önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Zelenskiy ise buna karşı çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/rusya-devlet-baskani-putin-ukrayna-ve-avrupa-uzlasmaya-hazir-degil-1110462659.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, moskova, kiev, ab, avrupa birliği, avrupa
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, vladimir zelenskiy, moskova, kiev, ab, avrupa birliği, avrupa
Zaharova: Zelenskiy, AB ülkeleriyle kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zelenskiy’in son zamanlarda AB ülkeleriyle sanki kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in Avrupalı temsilcilerin olası Moskova ziyaretine ilişkin itirazları üzerine, Kiev rejiminin liderinin son zamanlarda AB ülkeleriyle sanki kendi vasallarıymış gibi konuşmaya başladığını belirtti.
Zaharova, Rus medyasına konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Zelenskiy son zamanlarda Avrupa Birliği ülkeleriyle, sanki kendi vasallarıymış gibi konuşuyor. Aslına bakılırsa, onlar bu konuma kendileri düştü. Ya bu konumdalar, ki o zaman şikayet etmelerinin bir anlamı yok, ya da sonuçta bağımsız devletler olduklarını anımsıyorlar" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Avrupalı temsilcilere, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına ilişkin tutumlarını ortaya koymak üzere Rusya'yı ziyaret etmeleri önerisinde bulunduğunu belirtmişti. Zelenskiy ise buna karşı çıkmıştı.