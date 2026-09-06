https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/micotakis-yunanistanin-karasularini-12-deniz-miline-genisletme-hakki-geri-alinmadi-1108538642.html

Miçotakis: Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline genişletme hakkı geri alınmadı

Miçotakis: Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline genişletme hakkı geri alınmadı

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı, “Dışişleri Bakanı’nın ilgili açıklamalarında, Yunanistan’ın karasularını dilediği zaman 12 deniz miline kadar genişletme hakkını vazgeçilmez şekilde elinde tuttuğu son derece açıktır” dedi.

2026-09-06T15:00+0300

2026-09-06T15:00+0300

2026-09-06T15:00+0300

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Atina merkezli Kathimerini'nin haberine göre 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazeteci Stavros Papantoniou'nun, deniz parklarının ilan edilmesi ve Ege Denizi konusuyla ilgili son Yunan-Türk gelişmeleri hakkındaki sorusuna yanıt veren Kriakos Miçotakis şunları söyledi:‘Nasıl silahlanacağımız konusunda kimsenin iznini istemeyeceğiz’ diye devam eden Miçotakis, habere göre şöyle devam etti:‘Yunanistan’ın hakkını elinde tuttuğu açıktır’Karasuları konusu hakkında ise Miçotakis, Kathimerine'ye göre şunları kaydetti:12 deniz mili konusu nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/secim-tarihi-one-cekilecek-mi-cevdet-yilmaz-yanit-verdi-1108535991.html

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