Miçotakis: Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline genişletme hakkı geri alınmadı
© AP Photo / Thanassis StavrakisKiryakos Miçotakis
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Dışişleri Bakanı’nın ilgili açıklamalarında, Yunanistan’ın karasularını dilediği zaman ve dilediği şekilde 12 deniz miline kadar genişletme hakkını vazgeçilmez şekilde elinde tuttuğu son derece açıktır" dedi.
Atina merkezli Kathimerini'nin haberine göre 90. Selanik Uluslararası Fuarı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazeteci Stavros Papantoniou'nun, deniz parklarının ilan edilmesi ve Ege Denizi konusuyla ilgili son Yunan-Türk gelişmeleri hakkındaki sorusuna yanıt veren Kriakos Miçotakis şunları söyledi:
Atina Deklarasyonu, Türkiye ile organize diyalog için kurumsallaşmış bir çerçeveydi. İletişim kurabiliyor olmamız ilkesel olarak olumludur.
‘Nasıl silahlanacağımız konusunda kimsenin iznini istemeyeceğiz’ diye devam eden Miçotakis, habere göre şöyle devam etti:
Türkiye ile aramızdaki en büyük farklardan biri: Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılması. Türkiye'nin gündeme getirdiği ve Yunan devleti için konu bile olmayan meseleler hakkında asla tartışmaya girmeyeceğim.
‘Yunanistan’ın hakkını elinde tuttuğu açıktır’
Karasuları konusu hakkında ise Miçotakis, Kathimerine'ye göre şunları kaydetti:
Karasuları konusunda, Türkiye’nin yasadışı deniz parkları vesilesiyle Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı ilgili açıklamalarda, Yunanistan’ın karasularını dilediği zaman ve dilediği şekilde 12 mile kadar genişletme hakkını vazgeçilmez şekilde elinde tuttuğu son derece açıktır.
12 deniz mili konusu nedir?
Uluslararası hukuka (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi /UNCLOS) göre ülkeler karasularını 12 deniz miline kadar genişletebiliyor.
Yunanistan, Ege’de şu anda 6 deniz mili karasuyu uyguluyor.
Türkiye, UNCLOS’a taraf değil. Ankara’ya göre Ege’nin özel coğrafi yapısı nedeniyle 12 mil uygulaması, Türk gemilerinin serbest geçişini ciddi şekilde kısıtlar ve Ege’yi fiilen “Yunan gölü”ne dönüştürür.
Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarmasını ‘casus belli’ olarak görüyor ve TBMM 1995’te bu yönde bir karar aldı. Ankara, bu adımın tek taraflı atılması halinde “her türlü tedbiri” alacağını defalarca vurguladı. Türkiye, Ege’deki sorunların müzakere ve adil paylaşım yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyor.