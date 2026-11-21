https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yargitaydan-15-gun-ise-gitmeyen-calisan-icin-dikkat-ceken-tazminat-karari-1110503512.html

Yargıtay'dan 15 gün işe gitmeyen çalışan için dikkat çeken tazminat kararı

Yargıtay'dan 15 gün işe gitmeyen çalışan için dikkat çeken tazminat kararı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 15 gün işe gelmeyen ve 19 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan işçinin davasında, işverenin fesih öncesinde çalışana... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T11:50+0300

2026-11-21T11:50+0300

2026-11-21T11:50+0300

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Daire, 15 gün işe gelmeyen ve 19 yıldır çalıştığı iş yerinden tazminatsız çıkarılan çalışanın davasında, işverenin fesih öncesinde işçiye mazeretini sorma zorunluluğu bulunmadığına hükmetti.Yargıtay ayrıca iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen çalışanın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağını bildirdi.90 günlük ikinci ücretsiz izin talebi kabul edilmediKarara konu olay İstanbul'da yaşandı. Bir çalışan, görev yaptığı iş yerinden 90 gün ücretsiz mazeret izni aldı.İzin süresinin dolduğu gün 90 gün daha ücretsiz mazeret izni isteyen çalışanın bu talebi işveren tarafından kabul edilmedi.İşe başlaması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen çalışan 15 gün boyunca mesaiye gelmedi. Bunun üzerine çalışan hakkında tutanak tutuldu.19 yıllık çalışan tazminatsız çıkarıldıİş yerinin disiplin kurulu kararı sonrasında çalışan, 19 yıldır görev yaptığı iş yerinden tazminatsız olarak çıkarıldı.Çalışan bunun üzerine kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve asgari geçim indirimi gibi alacaklarının ödenmesi talebiyle İstanbul 25. İş Mahkemesi'ne dava açtı.Yerel mahkeme işçiye tazminat ödenmesine karar verdiİstanbul 25. İş Mahkemesi, çalışana devamsızlığına ilişkin bir mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işten çıkarılmasını haksız buldu.Mahkeme, çalışana kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.Davalı şirketin karara karşı yaptığı istinaf başvurusunun ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesine taşındı. Daire, yerel mahkemenin kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun buldu.Yargıtay kararı bozduDosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozdu.Yargıtay kararında, işçinin devamsızlık yaptığının sabit olduğuna işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:"İşçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işverence iş sözleşmesinin sonlandırıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmış ise de işverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/fon-sorusturmasinda-108-kisi-icin-yeni-adim-mal-varligi-islemleri-bildirilecek-1110503109.html

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