https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/ukrayna-ordusunun-luganskta-bir-konutu-hedef-aldigi-saldirida-biri-cocuk-alti-kisi-hayatini-1110504533.html
Ukrayna ordusunun Lugansk’ta bir konutu hedef aldığı saldırıda biri çocuk altı kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusunun Lugansk’ta bir konutu hedef aldığı saldırıda biri çocuk altı kişi hayatını kaybetti
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Paseçnik, Ukrayna ordusunun Yubileynıy yerleşimine düzenlediği İHA'lı saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında biri... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T14:06+0300
2026-11-21T14:06+0300
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rusya acil durumlar bakanlığı
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LHC lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Yubileynıy yerleşimine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında son belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Paseçnik, Max platformundaki kanalından yaptığı açıklamada dün hayatını kaybettiği belirlenen üç kişi olduğunu, yaklaşık 24 saat süren kurtarma operasyonu sonucu enkazdan üç kişinin cesedinin daha çıkarıldığını ifade etti.Yaralı sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun Moskova'ya götürülerek Pirogov Enstitüsü'nde tedavi altına alındığını, diğer beş yaralının LHC'de tedavilerine devam edildiğini belirten Paseçnik, Ukrayna'nın konutlara ve uykudaki insanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, haklı çıkaracak hiçbir tarafı olmayan suç olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/lugansk-sakininden-first-ladyye-mektup-zelenskiy-donbass-cocuklarini-olduruyor-1098658288.html
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rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, moskova, ukrayna, leonid paseçnik, rusya acil durumlar bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, moskova, ukrayna, leonid paseçnik, rusya acil durumlar bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Ukrayna ordusunun Lugansk’ta bir konutu hedef aldığı saldırıda biri çocuk altı kişi hayatını kaybetti
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Paseçnik, Ukrayna ordusunun Yubileynıy yerleşimine düzenlediği İHA'lı saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
LHC lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Yubileynıy yerleşimine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında son belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Paseçnik, Max platformundaki kanalından yaptığı açıklamada dün hayatını kaybettiği belirlenen üç kişi olduğunu, yaklaşık 24 saat süren kurtarma operasyonu sonucu enkazdan üç kişinin cesedinin daha çıkarıldığını ifade etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı personeli, enkaz altından üç ceset daha çıkardı: 13 yaşında bir kız çocuğu, annesi ve yaşlı bir kadın. Neo-Nazilerin yerleşim yerindeki konutlara düzenlediği barbarca saldırı sonucunda toplam altı kişi hayatını kaybetti.
Yaralı sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun Moskova'ya götürülerek Pirogov Enstitüsü'nde tedavi altına alındığını, diğer beş yaralının LHC'de tedavilerine devam edildiğini belirten Paseçnik, Ukrayna'nın konutlara ve uykudaki insanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, haklı çıkaracak hiçbir tarafı olmayan suç olarak nitelendirdi.