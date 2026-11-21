https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/ukrayna-ordusunun-luganskta-bir-konutu-hedef-aldigi-saldirida-biri-cocuk-alti-kisi-hayatini-1110504533.html

Ukrayna ordusunun Lugansk’ta bir konutu hedef aldığı saldırıda biri çocuk altı kişi hayatını kaybetti

Ukrayna ordusunun Lugansk’ta bir konutu hedef aldığı saldırıda biri çocuk altı kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Paseçnik, Ukrayna ordusunun Yubileynıy yerleşimine düzenlediği İHA'lı saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında biri... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T14:06+0300

2026-11-21T14:06+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna silahlı kuvvetleri

moskova

ukrayna

leonid paseçnik

rusya acil durumlar bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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LHC lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Yubileynıy yerleşimine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında son belirlemelere göre biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Paseçnik, Max platformundaki kanalından yaptığı açıklamada dün hayatını kaybettiği belirlenen üç kişi olduğunu, yaklaşık 24 saat süren kurtarma operasyonu sonucu enkazdan üç kişinin cesedinin daha çıkarıldığını ifade etti.Yaralı sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun Moskova'ya götürülerek Pirogov Enstitüsü'nde tedavi altına alındığını, diğer beş yaralının LHC'de tedavilerine devam edildiğini belirten Paseçnik, Ukrayna'nın konutlara ve uykudaki insanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, haklı çıkaracak hiçbir tarafı olmayan suç olarak nitelendirdi.

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Sputnik Türkiye

rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna silahlı kuvvetleri, moskova, ukrayna, leonid paseçnik, rusya acil durumlar bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)