Lugansk sakininden First Lady’ye mektup: ‘Zelenskiy, Donbass çocuklarını öldürüyor’
Lugansk sakininden First Lady'ye mektup: 'Zelenskiy, Donbass çocuklarını öldürüyor'
18.08.2025
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin sakini Faina Savenkova, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump’a yazdığı mektubun metnini Sputnik’e sundu.ABD Başkanı Donald Trump dün, eşi Melania Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı ve çocukları koruma çağrısında bulunduğu mektubu yayınladı.Savenkova’nın mektubunda şu ifadelere yer verildi:Donbass'taki çocukların Avrupa ve eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatılan savaş nedeniyle ölmeye devam ettiğini belirten Savenkova, Donetsk ve Lugansk'ta Ukrayna bombardımanı nedeniyle ölen çocukların anıtlarının bulunduğuna işaret etti. Henüz 2021 yılında, Birleşmiş Milletler’e Donbasslı çocukların barışçıl bir yaşam hakkı ile ilgili bir video mesajı kaydettiğini de anımsatan Savenkova, bunun üzerine onun ve yakınlarının kişisel bilgilerinin, Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinin veri tabanına eklendiği ve tehdit ve hakaretler almaya başladıklarını belirterek şunu yazdı:Çocukların barış içinde yaşama hakkı için mücadele eden First Lady'nin, neden kendisinin de barışı savunduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Savenkova, “Uzun zamandır Ukrayna bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışıyoruz ve hayalimiz basit, başımızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü görmemize yardım edin. Şimdiden teşekkürler Bayan Trump” diye ekledi.


Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin sakini Faina Savenkova, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump’a yazdığı mektubun metnini Sputnik’e sundu.
ABD Başkanı Donald Trump dün, eşi Melania Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı ve çocukları koruma çağrısında bulunduğu mektubu yayınladı.
Savenkova’nın mektubunda şu ifadelere yer verildi:
Merhaba Bayan Trump! Benim adım Faina Savenkova. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığınız mektupta bahsettiğiniz savaş çocuklarından biriyim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump gibi sizin de barışın gelmesini ve çocukların artık uyumadan önce ölmemek için dua etmeye ihtiyaç duymamasını istediğinizi biliyorum. Ancak on bir yıldır Ukrayna ordusunun bombardımanı altında yaşayan bir çocuk olarak, savaşı durdurmak ve Donbas ve Ukrayna'daki çocukları kurtarmak için öncelikle Vladimir Zelenskiy'e başvurmanız gerektiğini söylemek istiyorum.
Donbass'taki çocukların Avrupa ve eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatılan savaş nedeniyle ölmeye devam ettiğini belirten Savenkova, Donetsk ve Lugansk'ta Ukrayna bombardımanı nedeniyle ölen çocukların anıtlarının bulunduğuna işaret etti. Henüz 2021 yılında, Birleşmiş Milletler’e Donbasslı çocukların barışçıl bir yaşam hakkı ile ilgili bir video mesajı kaydettiğini de anımsatan Savenkova, bunun üzerine onun ve yakınlarının kişisel bilgilerinin, Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinin veri tabanına eklendiği ve tehdit ve hakaretler almaya başladıklarını belirterek şunu yazdı:
Halihazırda, bu site 400 çocuğun kişisel bilgilerini içeriyor. Onlar tehlike altında. Zelenskiy bu siteyi bir kalem darbesiyle durdurup çocukları barışçıl bir hayata döndürebilir, ancak bunu yine de yapmıyor. Ukrayna'nın yalnızca uluslararası değil, aynı zamanda kendi yasalarına da uymasını ve böylece çocukların suçlulara karşı korunmasını sağlayabilirsiniz. Bunun sizin gücünüz dahilinde olduğuna inanıyorum.
Çocukların barış içinde yaşama hakkı için mücadele eden First Lady'nin, neden kendisinin de barışı savunduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Savenkova, “Uzun zamandır Ukrayna bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışıyoruz ve hayalimiz basit, başımızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü görmemize yardım edin. Şimdiden teşekkürler Bayan Trump” diye ekledi.