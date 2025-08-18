https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/lugansk-sakininden-first-ladyye-mektup-zelenskiy-donbass-cocuklarini-olduruyor-1098658288.html

Lugansk sakininden First Lady’ye mektup: ‘Zelenskiy, Donbass çocuklarını öldürüyor’

Ukrayna ordusunun 11 yıldır bombardımanı altında yaşayan Lugansk sakini Savenkova, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump’a yazdığı mektupta... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin sakini Faina Savenkova, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump’a yazdığı mektubun metnini Sputnik’e sundu.ABD Başkanı Donald Trump dün, eşi Melania Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı ve çocukları koruma çağrısında bulunduğu mektubu yayınladı.Savenkova’nın mektubunda şu ifadelere yer verildi:Donbass'taki çocukların Avrupa ve eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından başlatılan savaş nedeniyle ölmeye devam ettiğini belirten Savenkova, Donetsk ve Lugansk'ta Ukrayna bombardımanı nedeniyle ölen çocukların anıtlarının bulunduğuna işaret etti. Henüz 2021 yılında, Birleşmiş Milletler’e Donbasslı çocukların barışçıl bir yaşam hakkı ile ilgili bir video mesajı kaydettiğini de anımsatan Savenkova, bunun üzerine onun ve yakınlarının kişisel bilgilerinin, Kiev'in kara listesi olarak bilinen 'Mirotvorets' sitesinin veri tabanına eklendiği ve tehdit ve hakaretler almaya başladıklarını belirterek şunu yazdı:Çocukların barış içinde yaşama hakkı için mücadele eden First Lady'nin, neden kendisinin de barışı savunduğunu anlayacağı umudunu dile getiren Savenkova, “Uzun zamandır Ukrayna bombardımanı altında hayatta kalmaya çalışıyoruz ve hayalimiz basit, başımızın üzerinde huzurlu bir gökyüzü görmemize yardım edin. Şimdiden teşekkürler Bayan Trump” diye ekledi.

