https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/tanju-ozcan-tahliye-edildi-bolu-belediyesindeki-ihale-davasinda-4-kisi-serbest-birakildi-1110509809.html

Tanju Özcan tahliye edildi: Bolu Belediyesi'ndeki ihale davasında 4 kişi serbest bırakıldı

Tanju Özcan tahliye edildi: Bolu Belediyesi'ndeki ihale davasında 4 kişi serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 21 sanığın yargılandığı davada, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T21:08+0300

2026-11-21T21:08+0300

2026-11-21T21:08+0300

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Bolu Belediyesi'nde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın duruşmasında ara karar açıklandı. Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve şirket yetkilisi Faruk Güner'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi.Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ikinci gününde Özcan, Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Özaydın, Baytekin ve Güner ile tutuksuz sanıklar ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.Savunmasında yüz yüze ifade vermek istediğini ancak bu talebinin karşılanmadığını belirten Özcan, savunma hakkının kısıtlandığını öne sürdü. İddianamede kendisine ve diğer sanıklara yöneltilen suçlamaların somut deliller yerine varsayımlara dayandırıldığını savunan Özcan, belediye çalışanlarının suçsuz olduğunu düşündüğünü ifade etti.Belediye personelinin temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için çaba gösterdiğini ve yüklenici firmaya karşı belediyenin menfaatlerini korumaya yönelik işlemler yaptığını söyleyen Özcan, Düzce'de gerçekleştirilen bir ihalenin sözleşme ve teknik şartname hükümlerinin benzer olduğunu belirtti. Aynı uygulamaların farklı illerde farklı şekilde değerlendirilmesini eleştiren Özcan, belediyeye yönelik soruşturma ve operasyonların kurumun işleyişini olumsuz etkilediğini ileri sürdü.Özcan, "İhalenin hiçbir aşamasında belediye başkanının hiçbir sorumluluğu yoktur. 5018 ortadayken bu davadan bana ceza verilemez. Bu yasa beni zırh gibi koruyor. Ben bu işi atlatırsam bir dahaki süreçte bakan olarak görev alabilirim. Mevcut delillerle benim ceza almam mümkün değil" ifadelerini kullandı.Özaydın suçlamaları reddettiDuruşmada savunma yapan Gülden Özaydın, kendisine ve çalışma arkadaşlarına yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. 81 gündür cezaevinde bulunduğunu belirten Özaydın, yüklenici firmaya fazla ödeme yapıldığı iddiasının bilirkişi raporunun yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.Araçların aylık olarak belediyenin hizmetine sunulduğunu ve farklı vardiyalarda kullanılabildiğini anlatan Özaydın, araçların çalışma sürelerine ilişkin değerlendirmelerin bu çerçevede yapılması gerektiğini savundu. İhaleye fesat karıştırıldığı iddialarını reddeden Özaydın, hak ediş ödemelerinde imzası ve yetkisinin bulunmadığını, puantaj kayıtlarında hata yapılmış olabileceğini ancak bunun iddia edilen tutara ulaşmasının mümkün olmadığını öne sürdü.Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu 4 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme, şirket yetkililerinin ev hapsi tedbirini imza ve yurt dışına çıkış yasağına çevirdi. İmza tedbiri bulunan sanıkların bu yükümlülükleri kaldırılırken yurt dışına çıkış yasaklarının devamına hükmedildi.Duruşma, 22 Mart 2027'ye ertelendi.Ne olmuştu?Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyedeki araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, aralarında Tanju Özcan'ın da bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 7 ilde düzenlenen operasyonların ardından şüpheliler hakkında dava açılmıştı.Teknik incelemeye ilişkin bilirkişi raporunda, bazı çöp toplama araçlarının fiilen çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu kayıtlar üzerinden yüklenici firmaya ödeme yapıldığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bolu-belediyesine-yonelik-operasyonda-3-tutuklama-1109910595.html

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