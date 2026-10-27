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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bolu-belediyesine-yonelik-operasyonda-3-tutuklama-1109910595.html
Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 tutuklama
Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 tutuklama
Sputnik Türkiye
Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-27T20:42+0300
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türki̇ye
bolu belediyesi
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialarıyla yürütülen soruşturma dahilinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve Bolu Belediyesi bünyesindeki odalarında aramalar gerçekleştirildi.Jandarmadaki yasal işlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan 4 zanlı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görevli M.T.A. hakkında tutuklama kararı verildi.Ziraat teknikeri S.B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bolu-belediyesine-operasyon-belediye-baskan-yardimcisi-dahil-dort-kisi-gozaltinda-1109849902.html
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bolu belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma
bolu belediyesi, cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma

Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 tutuklama

20:42 27.10.2026 (güncellendi: 20:53 27.10.2026)
© AA / Zafer GöderBolu Belediyesi
Bolu Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2026
© AA / Zafer Göder
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Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialarıyla yürütülen soruşturma dahilinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve Bolu Belediyesi bünyesindeki odalarında aramalar gerçekleştirildi.
Jandarmadaki yasal işlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan 4 zanlı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görevli M.T.A. hakkında tutuklama kararı verildi.
Ziraat teknikeri S.B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Bolu Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2026
TÜRKİYE
Bolu Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkan Yardımcısı dahil dört kişi gözaltında
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