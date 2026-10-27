https://anlatilaninotesi.com.tr/20261027/bolu-belediyesine-yonelik-operasyonda-3-tutuklama-1109910595.html

Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 tutuklama

Bolu Belediyesi'ne yönelik operasyonda 3 tutuklama

Sputnik Türkiye

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 27.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

bolu belediyesi

cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" iddialarıyla yürütülen soruşturma dahilinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde ve Bolu Belediyesi bünyesindeki odalarında aramalar gerçekleştirildi.Jandarmadaki yasal işlemleri ve sağlık kontrolleri tamamlanan 4 zanlı, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdür Vekili N.E. ile aynı müdürlükte görevli M.T.A. hakkında tutuklama kararı verildi.Ziraat teknikeri S.B. ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261026/bolu-belediyesine-operasyon-belediye-baskan-yardimcisi-dahil-dort-kisi-gozaltinda-1109849902.html

türki̇ye

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