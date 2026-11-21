https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/slovakya-basbakani-fico-abnin-ukraynaya-saglayacagi-krediye-katilmayacagiz-1110510981.html

Slovakya Başbakanı Fico: AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı krediye katılmayacağız

Slovakya Başbakanı Fico: AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı krediye katılmayacağız

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağlamayı planladığı yeni krediye ülkesinin katılmayacağını belirterek bu yönde bir adım atmak için... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T23:54+0300

2026-11-21T23:54+0300

2026-11-21T23:54+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı yeni krediye katılmayacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından vatandaşlarına yönelik yayımladığı video mesajda Fico, "Slovakya, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı ilk 90 milyar euroluk krediye katılmadı ve şimdi de aynı şekilde hareket etmeyi planlıyoruz. Her ne kadar bu krediye katılımımız AB'nin tüm bütçesiyle ilişkilendirilerek siyasi şantaja maruz bırakılsak da tutumumuz değişmeyecek" dedi.Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'nın daha önce kendisine sağlanan 90 milyar euroyu geri ödemeyeceğini dile getiren Fico, gelecekte verilecek kredilerin de geri ödenmeyeceğini vurgularayak, "Gerçek şu ki bunlar kredi değil, hibedir. Ukrayna'ya yönelik askeri amaçlı bir krediye neden katılmamız gerektiğine dair tek bir gerekçe bile görmüyorum" ifadelerini kullandı.

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fico, avrupa birliği, ab, robert fico, ukrayna