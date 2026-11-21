https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/slovakya-basbakani-fico-abnin-ukraynaya-saglayacagi-krediye-katilmayacagiz-1110510981.html
Slovakya Başbakanı Fico: AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı krediye katılmayacağız
Slovakya Başbakanı Fico: AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı krediye katılmayacağız
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağlamayı planladığı yeni krediye ülkesinin katılmayacağını belirterek bu yönde bir adım atmak için... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T23:54+0300
2026-11-21T23:54+0300
2026-11-21T23:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
fico
avrupa birliği
ab
robert fico
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_c41674029bdb2b5d03a775017d890659.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı yeni krediye katılmayacağını açıkladı.Sosyal medya hesabından vatandaşlarına yönelik yayımladığı video mesajda Fico, "Slovakya, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı ilk 90 milyar euroluk krediye katılmadı ve şimdi de aynı şekilde hareket etmeyi planlıyoruz. Her ne kadar bu krediye katılımımız AB'nin tüm bütçesiyle ilişkilendirilerek siyasi şantaja maruz bırakılsak da tutumumuz değişmeyecek" dedi.Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'nın daha önce kendisine sağlanan 90 milyar euroyu geri ödemeyeceğini dile getiren Fico, gelecekte verilecek kredilerin de geri ödenmeyeceğini vurgularayak, "Gerçek şu ki bunlar kredi değil, hibedir. Ukrayna'ya yönelik askeri amaçlı bir krediye neden katılmamız gerektiğine dair tek bir gerekçe bile görmüyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/italyan-basini-meloni-mirotvorets-sitesi-nedeniyle-zelenskiye-tepki-gosterdi-1110510606.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_42:0:701:494_1920x0_80_0_0_d094b43dedb5539e01f3e918565c7e2c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fico, avrupa birliği, ab, robert fico, ukrayna
fico, avrupa birliği, ab, robert fico, ukrayna
Slovakya Başbakanı Fico: AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı krediye katılmayacağız
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağlamayı planladığı yeni krediye ülkesinin katılmayacağını belirterek bu yönde bir adım atmak için 'tek bir gerekçe bile' görmediğini söyledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin AB'nin Ukrayna'ya sağlayacağı yeni krediye katılmayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından vatandaşlarına yönelik yayımladığı video mesajda Fico, "Slovakya, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı ilk 90 milyar euroluk krediye katılmadı ve şimdi de aynı şekilde hareket etmeyi planlıyoruz. Her ne kadar bu krediye katılımımız AB'nin tüm bütçesiyle ilişkilendirilerek siyasi şantaja maruz bırakılsak da tutumumuz değişmeyecek" dedi.
Fico, sözlerini şöyle sürdürdü:
Barış müzakerelerinin ana hatları belirginleşmeye başlamışken AB'nin Ukrayna'daki çatışmayı desteklemek amacıyla uluslararası finans piyasalarından 45 milyar euro borç almak ve elbette bu kredinin garantörü olmak istemesi üzüntü vericidir.
Ukrayna'nın daha önce kendisine sağlanan 90 milyar euroyu geri ödemeyeceğini dile getiren Fico, gelecekte verilecek kredilerin de geri ödenmeyeceğini vurgularayak, "Gerçek şu ki bunlar kredi değil, hibedir. Ukrayna'ya yönelik askeri amaçlı bir krediye neden katılmamız gerektiğine dair tek bir gerekçe bile görmüyorum" ifadelerini kullandı.