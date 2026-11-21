https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/italyan-basini-meloni-mirotvorets-sitesi-nedeniyle-zelenskiye-tepki-gosterdi-1110510606.html

İtalyan basını: Meloni, ‘Mirotvorets’ sitesi nedeniyle Zelenskiy’e tepki gösterdi

İtalyan basını: Meloni, ‘Mirotvorets’ sitesi nedeniyle Zelenskiy’e tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Il Fatto Quotidiano gazetesi, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin bilgilerinin Ukrayna merkezli “Mirotvorets” sitesinde... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T23:31+0300

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Il Fatto Quotidiano’nun haberine göre Meloni, Zelenskiy’e, “Vladimir, bu hem Salvini hem de tüm İtalyanlar açısından kabul edilemez” dedi.Salvini, perşembe günü isminin sitenin veri tabanında yer aldığını açıklamıştı. Kasım başında muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi’nin bazı Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin bilgileri de sitede yayımlanmıştı.Gazete, gelişmenin İtalyan hükümeti içinde görüş ayrılıklarına yol açtığını ve Meloni’nin konuyu Berlin’deki “Gönüllüler Koalisyonu” zirvesi sırasında gündeme getirdiğini yazdı. Habere göre Ukrayna’nın Roma Büyükelçiliği daha sonra siteyle arasına mesafe koydu ancak Salvini’den özür dilemedi.Ukrayna merkezli “Mirotvorets” sitesi; gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve çeşitli kişilere ait bilgileri yayımlayarak bu kişileri “vatan haini” olarak nitelendirmesi nedeniyle tartışmalara konu oluyor. Sitenin veri tabanında bazı Rus kültür ve sanat dünyası temsilcileriyle farklı ülkelerin vatandaşlarına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Platform daha önce reşit olmayan kişilerin özel bilgilerini yayımlamasıyla da gündeme gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/italyadan-ukraynaya-ap-milletvekillerinin-mirotvorets-listesine-alinmasina-iliskin-aciklama-talebi-1110438094.html

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giorgia meloni, i̇talya, ukrayna, mirotvorets, avrupa parlamentosu (ap), matteo salvini, berlin, donetsk