https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-kievin-luganska-saldirisi-ile-ilgili-bmye-basvuracagiz-1110506423.html

Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova: Kiev'in Lugansk'a saldırısı ile ilgili BM’ye başvuracağız

Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova: Kiev'in Lugansk'a saldırısı ile ilgili BM’ye başvuracağız

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Kiev rejiminin Lugansk'taki Yubileynoye yerleşimindeki sivillere karşı işlediği suç nedeniyle BM'ye başvuru... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T16:53+0300

2026-11-21T16:53+0300

2026-11-21T16:53+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

insan hakları

yana lantratova

leonid paseçnik

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

kiev

birleşmiş milletler (bm)

rusya soruşturma komitesi sözcüsü svetlana petrenko

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) bulunan Yubileynoye yerleşimindeki sivillere karşı işlediği suç nedeniyle Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru hazırladığını belirtti.Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun Yubileynıy yerleşimine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Lugansk'a düzenlenen saldırının ardından, müfettişlerin cinayet ve mala zarar verme suçlamalarıyla ilgili ceza davası açtıklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/ukrayna-ordusunun-luganskta-bir-konutu-hedef-aldigi-saldirida-biri-cocuk-alti-kisi-hayatini-1110504533.html

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Sputnik Türkiye

rusya, insan hakları, yana lantratova, leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kiev, birleşmiş milletler (bm), rusya soruşturma komitesi sözcüsü svetlana petrenko, ukrayna silahlı kuvvetleri