https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-kievin-luganska-saldirisi-ile-ilgili-bmye-basvuracagiz-1110506423.html
Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova: Kiev'in Lugansk'a saldırısı ile ilgili BM’ye başvuracağız
Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova: Kiev'in Lugansk'a saldırısı ile ilgili BM’ye başvuracağız
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Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Kiev rejiminin Lugansk'taki Yubileynoye yerleşimindeki sivillere karşı işlediği suç nedeniyle BM'ye başvuru... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-21T16:53+0300
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yana lantratova
leonid paseçnik
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
kiev
birleşmiş milletler (bm)
rusya soruşturma komitesi sözcüsü svetlana petrenko
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) bulunan Yubileynoye yerleşimindeki sivillere karşı işlediği suç nedeniyle Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru hazırladığını belirtti.Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun Yubileynıy yerleşimine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Lugansk'a düzenlenen saldırının ardından, müfettişlerin cinayet ve mala zarar verme suçlamalarıyla ilgili ceza davası açtıklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/ukrayna-ordusunun-luganskta-bir-konutu-hedef-aldigi-saldirida-biri-cocuk-alti-kisi-hayatini-1110504533.html
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rusya, insan hakları, yana lantratova, leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kiev, birleşmiş milletler (bm), rusya soruşturma komitesi sözcüsü svetlana petrenko, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, insan hakları, yana lantratova, leonid paseçnik, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), kiev, birleşmiş milletler (bm), rusya soruşturma komitesi sözcüsü svetlana petrenko, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rusya insan hakları yetkilisi Lantratova: Kiev'in Lugansk'a saldırısı ile ilgili BM’ye başvuracağız
Rusya İnsan Hakları Komiseri Lantratova, Kiev rejiminin Lugansk'taki Yubileynoye yerleşimindeki sivillere karşı işlediği suç nedeniyle BM'ye başvuru hazırladığını duyurdu.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde (LHC) bulunan Yubileynoye yerleşimindeki sivillere karşı işlediği suç nedeniyle Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru hazırladığını belirtti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi’ne hitaben başvuru hazırlıyoruz, Kiev rejiminin sivillere karşı işlediği bu son suçun kamuoyu önünde kınanması için ısrarcı olacağız.
Daha önce Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun Yubileynıy yerleşimine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırıda kısmen çöken bir apartman binasında biri çocuk olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Lugansk'a düzenlenen saldırının ardından, müfettişlerin cinayet ve mala zarar verme suçlamalarıyla ilgili ceza davası açtıklarını açıklamıştı.