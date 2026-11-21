https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/pezeskiyan-fuze-savasindan-daha-zor-bir-savasin-icindeyiz-1110507286.html

Pezeşkiyan: Füze savaşından daha zor bir savaşın içindeyiz

Pezeşkiyan: Füze savaşından daha zor bir savaşın içindeyiz

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin füze saldırılarının yaşandığı savaştan daha zor bir ekonomik mücadele içinde olduğunu söyledi. Bir konferansta... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T17:16+0300

2026-11-21T17:16+0300

2026-11-21T17:16+0300

dünya

mesud pezeşkiyan

i̇ran

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ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Tahran'da askeri çatışmaların yanı sıra ekonomik sorunlar da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın ekonomik etkilerine dikkati çekerek ülkesinin füze saldırılarından daha zor bir ekonomik mücadele verdiğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ekonomik cephede "sessiz bir savaş" verdiğini belirterek, bunun füzelerin atıldığı ve yıkımın yaşandığı bir savaştan çok daha zor olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, üretim ve yatırımların devam etmesi için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, yıllık sermaye piyasası konferansında yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik sorunları ve bunların çözümüne yönelik adımları değerlendirdi.'Eşit olmayan bir savaşın içindeyiz'ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşa değinen Pezeşkiyan, "Eşit olmayan, adaletsiz bir savaşın içindeyiz ve bir grup zorba, zalim ve baskıcı ülkemizi devirmeyi amaçlıyor, ancak halk buna izin vermedi. Güvenlik güçlerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Siz yatırımcılar ve üreticiler düşmanı hayal kırıklığına uğrattınız" ifadelerini kullandı.Ülkede savaş koşullarına rağmen ekonomik faaliyetlerini sürdüren kesimlerin çabalarına dikkati çeken Pezeşkiyan, "Biz sessiz bir savaşın içindeyiz. Bu, füzelerin fırlatıldığı ve yıkımın yaşandığı bir savaştan çok daha zor. Siz ekonomik aktivistlerin uğraştığı bir ekonomik savaş bu ve basit bir savaş değil" diye konuştu.'Üretim elektriği kesintiye uğratılacak ilk değil, son yer olmalı'Kış aylarında enerji arzının yönetilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Pezeşkiyan, olası elektrik kesintilerinde sanayinin en son sırada tutulması gerektiğini vurguladı. Pezeşkiyan, "Üretim elektriği kesintiye uğratılacak ilk değil, son yer olmalı" ifadesini kullandı.Zarar eden kamu şirketlerinin yönetimlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, performans gösteremeyen yöneticilerin görevlerinden ayrılması gerektiğini belirtti.Zorunlu fiyatlandırmaya karşı olduklarını ancak piyasalarda keyfi fiyat artışlarına da izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, üretim maliyetleri ile satış fiyatları arasında denge kurulması çağrısında bulundu.Ülkedeki kaynak dağılımında adaletin sağlanması gerektiğine de dikkati çeken Pezeşkiyan, "Öncelikle bir sorunumuz olduğunu kabul etmeli, ardından onu çözmek için harekete geçmeliyiz. İlk adım ulusal birlik, beraberlik ve birbirimize olan güvendir" değerlendirmesinde bulundu.

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