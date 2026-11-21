https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/peruda-67-buyuklugunde-deprem-yaralilar-var-1110509993.html

Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Peru'nun Junin bölgesinde meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 15 kişi yaralandı. 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T21:30+0300

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Peru'nun And Dağları'ndaki Junin bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 15 kişi yaralanırken, çok sayıda konut ve kamu binasında hasar meydana geldi.Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsünün yayımladığı ön rapora göre, yaralanmaların 11'i Junin bölgesinde kaydedildi. Huanuco, Pasco ve Lima bölgeleri ile başkent Lima Metropoliten alanında da birer kişi yaralandı.Deprem nedeniyle Junin'de bazı konutlar, eğitim kurumları, sağlık merkezi ve toplum merkezi ile komşu Huanuco bölgesindeki bir ibadethane de sarsıntılardan etkilendi.Junin bölgesine bağlı Chanchamayo eyaletinin Vatandaş Güvenliği Müdürü Romulo Velasquez, devlet kanalı TV Peru'ya yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin çok sayıda kişinin paniğe kapılarak sokağa çıkmasına neden olduğunu söyledi. Velasquez, ağır maddi hasara ilişkin bir bulguya rastlamadıklarını belirtti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sarsıntı sırasında korkuya kapılan vatandaşların açık alanlara ve meydanlara çıktığı görüldü.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Junin bölgesindeki Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirmişti. Peru'nun en büyük bakır madenlerinden birine ev sahipliği yapan Junin, sık sık depremlere yol açtığı sismik olarak aktif bir bölge olan Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

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