https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/peruda-67-buyuklugunde-deprem-1110501819.html

Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Peru'nun Junin bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 108 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından şu ana kadar can veya mal... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T04:31+0300

2026-11-21T04:31+0300

2026-11-21T04:31+0300

son depremler

abd

peru

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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Peru'nun Junin bölgesi, 6.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Junin'e bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez üssünün yanı sıra Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.Depremin ardından açıklama yapan Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), şu ana kadar sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1110451896.html

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Sputnik Türkiye

abd, peru, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)