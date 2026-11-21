https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/peruda-67-buyuklugunde-deprem-1110501819.html
Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Peru'nun Junin bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 108 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından şu ana kadar can veya mal... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T04:31+0300
2026-11-21T04:31+0300
2026-11-21T04:31+0300
son depremler
abd
peru
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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Peru'nun Junin bölgesi, 6.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Junin'e bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez üssünün yanı sıra Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.Depremin ardından açıklama yapan Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), şu ana kadar sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1110451896.html
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abd, peru, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd, peru, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Peru'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Peru'nun Junin bölgesinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 108 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Peru'nun Junin bölgesi, 6.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Junin'e bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, merkez üssünün yanı sıra Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.
Depremin ardından açıklama yapan Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), şu ana kadar sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini duyurdu.