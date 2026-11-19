https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1110451896.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 11.45'te gerçekleştiğini açıkladı. 19.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-19T12:07+0300
2026-11-19T12:07+0300
2026-11-19T12:07+0300
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Malatya'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu duyurdu.Saat 11.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Malatya Doğanşehir merkezli deprem yerin 19.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/hgsde-yeni-sistem-hazirligi-anlik-izlenecek-1110451232.html
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deprem, malatya, afad, doğanşehir
deprem, malatya, afad, doğanşehir
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 11.45'te gerçekleştiğini açıkladı.
Malatya'da deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu duyurdu.
Saat 11.45'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Malatya Doğanşehir merkezli deprem yerin 19.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.