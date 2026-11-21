https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/pariste-hayat-pahaliligina-karsi-duzenlenen-protestoya-22-bin-kisi-katildi-1110508525.html

Paris’te hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoya 22 bin kişi katıldı

Paris’te hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestoya 22 bin kişi katıldı

Sputnik Türkiye

Fransa’nın başkenti Paris’te artan yaşam maliyetlerine karşı düzenlenen gösteriye yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı, eylemin olaysız sona erdiği bildirildi. 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T19:22+0300

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Fransa’nın başkenti Paris’te hayat pahalılığına karşı geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenlendi.BFMTV’nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, cumartesi günü gerçekleştirilen gösteriye 21 bin 500 kişi katıldı.Sendikalar, öğrenciler ve “Sarı Yelekliler” hareketinin de destek verdiği eylemin herhangi bir olay yaşanmadan sakin şekilde sona erdiği belirtildi.Fransa’daki protestolar, eylül ortasında Paris banliyölerindeki lise öğrencilerinin okullardaki koşulların iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıkmasıyla başlamıştı. Daha sonra fiyat artışlarından şikayetçi olan kesimlerin de katıldığı gösteriler ülkenin diğer bölgelerine yayılmıştı.En geniş katılımlı eylem ise 17 Ekim’de düzenlenen ülke çapındaki gösteri olmuştu. Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre yaklaşık 550 bin kişinin katıldığı protestolarda güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve tazyikli su kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/italyada-buyuk-grev-bir-milyondan-fazla-kisi-sokaklara-cikti-1110495927.html

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