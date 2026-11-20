https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/italyada-buyuk-grev-bir-milyondan-fazla-kisi-sokaklara-cikti-1110495927.html

İtalya'da büyük grev: Bir milyondan fazla kişi sokaklara çıktı

İtalya'da büyük grev: Bir milyondan fazla kişi sokaklara çıktı

Sputnik Türkiye

İtalya'da çalışanlar ve öğrenciler, düşük ücretler, artan yaşam maliyetleri ve kamu hizmetlerine ayrılan kaynakları protesto etmek için ülke genelinde greve... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T18:00+0300

2026-11-20T18:00+0300

2026-11-20T18:00+0300

dünya

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grev

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belçika

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İtalya'da on binlerce işçi ve öğrenci, daha yüksek maaş ve eğitim ile sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması talebiyle cuma günü sokaklara çıktı. Ülkenin en büyük sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu (CGIL) öncülüğünde düzenlenen genel grev, Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin ekonomi politikalarına yönelik protestolarla birleşti.CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, Roma'daki gösteride yaptığı açıklamada, 100'den fazla kentte bir milyonu aşkın kişinin eylemlere katıldığını öne sürdü. İtalya İçişleri Bakanlığı ise katılımcı sayısına ilişkin resmi tahmin açıklamak için henüz erken olduğunu bildirdi.Grev, özel sektörün yanı sıra okullar ve hastaneler dahil kamu kurumlarını da kapsadı. Hava ve demir yolu ulaşımı genel grevin dışında tutulurken şehir içi toplu taşımada asgari hizmet zorunluluğu uygulandı.Bununla birlikte demir yolu çalışanlarının ayrı bir grevinin cuma günü saat 21.00'de başlayarak cumartesi saat 20.00'ye kadar sürmesi planlandı.Gençler Avrupa genelinde protestolara katılıyorİtalya'daki gösteriler, Avrupa'nın farklı ülkelerinde yükselen öğrenci eylemleriyle aynı döneme denk geldi. Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, Belçika ve İspanya'da da gençlerin artan yaşam maliyetlerini ve askeri harcamaları protesto etmek için gösteriler düzenlemesi planlandı.CGIL Genel Sekreteri Landini, eylemlerin yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:İtalya'da 30 Ekim'de düzenlenen ülke çapındaki protestoların ardından öğrenciler, bazı okul ve üniversitelerde eylemlerini ve işgallerini sürdürdü. Eğitim bütçesi, barınma giderleri ve askeri harcamalar, öğrenci hareketlerinin başlıca gündem maddeleri arasında yer aldı.Hükümetin 26 milyar euroluk bütçesine tepkiProtestoların merkezinde, İtalya Parlamentosunun değerlendirdiği 2027 yılına ait 26 milyar euroluk bütçe bulunuyor. CGIL, bütçenin çalışanların gelirlerini korumak ve kamu hizmetlerini güçlendirmek için yeterli olmadığını savunuyor.Sendika, enflasyon nedeniyle azalan alım gücünün telafi edilmesi için ücret artışı ve toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesini istiyor. Talepler arasında emekli maaşlarının enflasyona tam uyumlu hale getirilmesi ve emeklilik yaşının yükseltilmesinin önlenmesi de bulunuyor.İtalya'daki gösteriler, ülkede 2027'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde gerçekleşti.

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i̇talya, grev, protesto, bütçe, almanya, fransa, belçika