https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/masak-son-anda-devreye-girdi-195-milyar-liralik-transfer-durduruldu-1110504658.html

MASAK son anda devreye girdi: 1,95 milyar liralık transfer durduruldu

MASAK son anda devreye girdi: 1,95 milyar liralık transfer durduruldu

Sputnik Türkiye

Fon soruşturması kapsamında Gildencrest Capital hakkında hazırlanan MASAK raporu Başsavcılığa gönderildi. Bahamalar'daki hesaba yapılmak istenen 1,95 milyar... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T14:27+0300

2026-11-21T14:27+0300

2026-11-21T14:27+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen “fon soruşturması” kapsamında Gildencrest Capital hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporun Başsavcılığa gönderildiğini açıkladı.Raporda, şirketin Türkiye'deki banka hesaplarından 9 yılda 21 milyar lira geçtiği, hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar lira olduğu ve yurt dışına gönderilen paranın 4,1 milyar lirasının geri dönmediği belirtildi.Başsavcılık ayrıca Bahamalar'daki bir banka hesabına 1,95 milyar liralık hisse aktarımının MASAK tarafından durdurulduğunu bildirdi.Şirketin adı 2024'te Gildencrest Capital olduMASAK raporuna göre aracı kurum, 2011 yılında Londra'da “Tera Europe” adıyla kuruldu. Şirketin yüzde 49'unun Emre Tezmen'e, yüzde 40'ının ise Oğuz Tezmen'e ait olduğu belirtildi.Şirketin adının 2024 yılında “Gildencrest Capital” olarak değiştirildiği bildirildi.Başsavcılık açıklamasında rapordaki tespitlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Gildencrest Capital'in Londra'da mukim olmasına karşın fiilen işlerin İstanbul'dan ve Tera'nın kendi çalışanlarıyla yönetildiği, bağlantılı şirketlerin başına kağıt üzerinde Tera'nın eski makam şoförü ve büro memurunun konulduğu tespit edilmiştir. Gildencrest Capital'in Türkiye'deki banka hesaplarından dokuz yılda 21 milyar lira geçtiği, bu paranın 11,9 milyar lirasının Tera Yatırım'dan geldiği, 6,3 milyar lirasının ise başta Mehmed Nureddin Çevik olmak üzere 19 kişi tarafından yatırıldığı belirlenmiştir."Raporda 7,8 milyar liralık kazanç tespitiBaşsavcılığın aktardığı MASAK raporunda, işlem emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan da Borsa İstanbul'a gönderildiği belirtildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"İşlem emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City'ye, oradan da Borsa İstanbul'a gönderildiği, borsada işlemi yapan 'yabancı yatırımcı' olarak göründüğü, arkasındaki isimlerin ise kayıtlara yansımadığı anlaşılmıştır. Hisselerin yabancı hesap adına alınıp satıldığı için kazancın da yurt dışındaki hesapta biriktiği, hisse işlemlerinden elde edilen kazancın yaklaşık 7,8 milyar lira olduğu görülmüştür. Paranın bir bölümünün ise doğrudan yurt dışına çıkarıldığı, 6,3 milyar liranın Çekya ve Londra'daki hesaplara gönderildiği, bunun yalnızca 2,2 milyar lirasının geri döndüğü, 4,1 milyar lira dışarıda kaldığı, dışarıda kalan paranın 3,4 milyar lirasının ise Tera Yatırım'a ait olduğu belirlenmiştir."2026'nın ilk aylarındaki ödemeler raporda yer aldıBaşsavcılık açıklamasında, 2026'nın ilk aylarında yurt dışındaki hesaptan yapılan ödemelere ilişkin tespitler de paylaşıldı.Rapora göre Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar lira gönderildi. Benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödeme yapıldığı belirtildi.Bahamalar'a 1,95 milyar liralık aktarım durdurulduMASAK raporuna ilişkin açıklamada, Gildencrest Capital'in yeni bir saklama hesabı açtığı ve kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hissenin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı bildirildi.Aynı hesaba yapılmak istenen 1,95 milyar liralık hisse aktarımının ise MASAK tarafından durdurulduğu belirtildi.Başsavcılık açıklamasında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4,5 milyar lira, Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 0,5 milyar lira gönderildiği, benzer tarihte Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödendiği tespit edilmiştir. Gildencrest Capital'in yeni bir saklama hesabı açtığı, kasımda 504 milyon lira değerinde hissenin Bahamalar'daki bir banka hesabına aktarıldığı, 1,95 milyar liralık hissenin aktarımının ise son anda MASAK tarafından durdurulduğu bildirilmiştir. Bu paranın TMSF bünyesindeki gönüllü iade hesabına yatırılması için başsavcılığımızca karar alınmış, ayrıca yurt dışına çıkarılan malvarlıklarının ülkemize iadesi konusunda adli istinabe yoluna başvurulmuştur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/fon-sorusturmasinda-108-kisi-icin-yeni-adim-mal-varligi-islemleri-bildirilecek-1110503109.html

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