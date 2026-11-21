https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/mantar-yedikten-sonra-fenalasan-5-arkadastan-biri-hayatini-kaybetti-1110504345.html

Mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti

Mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Çivril ilçesinde piknik sırasında mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaş hastaneye başvurdu. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan 71... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T14:03+0300

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türki̇ye

mantar

çivril

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Denizli'nin Çivril ilçesinde piknikte mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer 4 kişi ise taburcu edildi.Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Ali Çiğdem ile 4 arkadaşı dün piknik sırasında mantar yedi. Beş arkadaş bir süre sonra fenalaştı.Ambulansla hastaneye kaldırıldıFenalaşmasının ardından Ali Çiğdem, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çiğdem ile birlikte mantar yiyen 4 arkadaşı da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.Müdahalelere rağmen kurtarılamadıHastanede tedavi altına alınan Ali Çiğdem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aynı olayın ardından hastaneye başvuran diğer 4 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.Cenazesi otopsiye gönderildiHayatını kaybeden Ali Çiğdem'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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