https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/mantar-yedikten-sonra-fenalasan-5-arkadastan-biri-hayatini-kaybetti-1110504345.html
Mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti
Mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Çivril ilçesinde piknik sırasında mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaş hastaneye başvurdu. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan 71... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
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Denizli'nin Çivril ilçesinde piknikte mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer 4 kişi ise taburcu edildi.Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Ali Çiğdem ile 4 arkadaşı dün piknik sırasında mantar yedi. Beş arkadaş bir süre sonra fenalaştı.Ambulansla hastaneye kaldırıldıFenalaşmasının ardından Ali Çiğdem, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.Çiğdem ile birlikte mantar yiyen 4 arkadaşı da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.Müdahalelere rağmen kurtarılamadıHastanede tedavi altına alınan Ali Çiğdem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aynı olayın ardından hastaneye başvuran diğer 4 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.Cenazesi otopsiye gönderildiHayatını kaybeden Ali Çiğdem'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/yargitaydan-15-gun-ise-gitmeyen-calisan-icin-dikkat-ceken-tazminat-karari-1110503512.html
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mantar, çivril
Mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde piknik sırasında mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaş hastaneye başvurdu. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan 71 yaşındaki Ali Çiğdem, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde piknikte mantar yedikten sonra fenalaşan 5 arkadaştan biri hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer 4 kişi ise taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, 71 yaşındaki Ali Çiğdem ile 4 arkadaşı dün piknik sırasında mantar yedi. Beş arkadaş bir süre sonra fenalaştı.
Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Fenalaşmasının ardından Ali Çiğdem, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çiğdem ile birlikte mantar yiyen 4 arkadaşı da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hastanede tedavi altına alınan Ali Çiğdem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aynı olayın ardından hastaneye başvuran diğer 4 kişi, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Cenazesi otopsiye gönderildi
Hayatını kaybeden Ali Çiğdem'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.