https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/lihacev-rusya-termonukleer-enerji-yarisinin-liderleri-arasinda-1110510460.html
Lihaçev: Rusya termonükleer enerji yarışının liderleri arasında
Lihaçev: Rusya termonükleer enerji yarışının liderleri arasında
Sputnik Türkiye
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, geleceğin termonükleer enerjisine yönelik kendi projelerini yürüten Rusya’nın küresel yarışta öncü ülkeler arasında yer... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, Rusya’nın hem Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’ne (ITER) katkı sunduğunu hem de kendi füzyon projelerini geliştirdiğini söyledi.SSCB ile ABD arasında askeri teknoloji yarışı olarak başlayan füzyon çalışmalarının bugün ITER kapsamında uluslararası iş birliğine dönüştüğünü belirten Lihaçev, Rusya’nın projeden ayrılmasının hiçbir zaman gündeme gelmediğini ifade etti.Fransa’da inşa edilen ITER reaktör kompleksinin yüzde 85’inin tamamlandığını aktaran Lihaçev, ilk deneysel sonuçların 2034’te beklendiğini kaydetti.Rosatom’un ayrıca reaktör teknolojilerine sahip kendi tokamak tesisini geliştirdiğini belirten Lihaçev, gerekli kararların alınması halinde termonükleer füzyonun 2050’li yıllarda endüstriyel enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini kaydetti.Fransa’da inşa edilen Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü (ITER) projesinin başlatılmasının üzerinden cumartesi günü itibarıyla 20 yıl geçti. ITER, kontrollü nükleer füzyon yoluyla enerji üretiminin bilimsel ve teknolojik açıdan uygulanabilirliğini göstermeyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/lihacev-abdnin-rusya-olmadan-nukleer-kapasitesini-artirmasi-zor-1110429325.html
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aleksey lihaçev, rosatom, rusya, sscb, abd, füzyon, enerji
aleksey lihaçev, rosatom, rusya, sscb, abd, füzyon, enerji
Lihaçev: Rusya termonükleer enerji yarışının liderleri arasında
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, geleceğin termonükleer enerjisine yönelik kendi projelerini yürüten Rusya’nın küresel yarışta öncü ülkeler arasında yer almaya devam ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev yaptığı açıklamada, Rusya’nın hem Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’ne (ITER) katkı sunduğunu hem de kendi füzyon projelerini geliştirdiğini söyledi.
SSCB ile ABD arasında askeri teknoloji yarışı olarak başlayan füzyon çalışmalarının bugün ITER kapsamında uluslararası iş birliğine dönüştüğünü belirten Lihaçev, Rusya’nın projeden ayrılmasının hiçbir zaman gündeme gelmediğini ifade etti.
Fransa’da inşa edilen ITER reaktör kompleksinin yüzde 85’inin tamamlandığını aktaran Lihaçev, ilk deneysel sonuçların 2034’te beklendiğini kaydetti.
Rosatom’un ayrıca reaktör teknolojilerine sahip kendi tokamak tesisini geliştirdiğini belirten Lihaçev, gerekli kararların alınması halinde termonükleer füzyonun 2050’li yıllarda endüstriyel enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini kaydetti.
Fransa’da inşa edilen Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü (ITER) projesinin başlatılmasının üzerinden cumartesi günü itibarıyla 20 yıl geçti. ITER, kontrollü nükleer füzyon yoluyla enerji üretiminin bilimsel ve teknolojik açıdan uygulanabilirliğini göstermeyi amaçlıyor.