https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/lihacev-abdnin-rusya-olmadan-nukleer-kapasitesini-artirmasi-zor-1110429325.html

Lihaçev: ABD’nin Rusya olmadan nükleer kapasitesini artırması zor

Lihaçev: ABD’nin Rusya olmadan nükleer kapasitesini artırması zor

Sputnik Türkiye

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapmadan nükleer enerji üretim kapasitesini birkaç kat artırmasının son derece güç olacağını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-18T16:59+0300

2026-11-18T16:59+0300

2026-11-18T16:59+0300

apec zi̇rvesi̇ 2026

aleksey lihaçev

rosatom

rusya

abd

shenzhen

asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)

washington

nükleer enerji

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Shenzhen’de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD’nin 2050 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin toplam kurulu gücünü 400 gigavata çıkarmayı hedeflediğini belirten Lihaçev, Washington’un yeni santraller inşa ederek nükleer enerji üretimini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.Lihaçev, “Bu durum uranyum ham maddesine, uranyum zenginleştirme ve dönüştürme hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlar doğuracak. Rusya bu alanlarda tartışmasız lider konumunda. ABD’nin bizimle iş birliği yapmadan nükleer enerji üretimini birkaç kat artırmasının son derece zor olacağını düşünüyorum” dedi.Rosatom’un bu konuyu ABD’deki ortaklarıyla görüştüğünü kaydeden Lihaçev, Rus yetkililerin de görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/lihacev-dunyada-calisan-her-alti-reaktorden-biri-rus-tasarimi-1110331411.html

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aleksey lihaçev, rosatom, rusya, abd, shenzhen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), washington, nükleer enerji