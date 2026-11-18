https://anlatilaninotesi.com.tr/20261118/lihacev-abdnin-rusya-olmadan-nukleer-kapasitesini-artirmasi-zor-1110429325.html
Lihaçev: ABD’nin Rusya olmadan nükleer kapasitesini artırması zor
Lihaçev: ABD’nin Rusya olmadan nükleer kapasitesini artırması zor
Sputnik Türkiye
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapmadan nükleer enerji üretim kapasitesini birkaç kat artırmasının son derece güç olacağını... 18.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-18T16:59+0300
2026-11-18T16:59+0300
2026-11-18T16:59+0300
apec zi̇rvesi̇ 2026
aleksey lihaçev
rosatom
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abd
shenzhen
asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec)
washington
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Shenzhen’de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.ABD’nin 2050 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin toplam kurulu gücünü 400 gigavata çıkarmayı hedeflediğini belirten Lihaçev, Washington’un yeni santraller inşa ederek nükleer enerji üretimini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.Lihaçev, “Bu durum uranyum ham maddesine, uranyum zenginleştirme ve dönüştürme hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlar doğuracak. Rusya bu alanlarda tartışmasız lider konumunda. ABD’nin bizimle iş birliği yapmadan nükleer enerji üretimini birkaç kat artırmasının son derece zor olacağını düşünüyorum” dedi.Rosatom’un bu konuyu ABD’deki ortaklarıyla görüştüğünü kaydeden Lihaçev, Rus yetkililerin de görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/lihacev-dunyada-calisan-her-alti-reaktorden-biri-rus-tasarimi-1110331411.html
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aleksey lihaçev, rosatom, rusya, abd, shenzhen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), washington, nükleer enerji
aleksey lihaçev, rosatom, rusya, abd, shenzhen, asya pasifik i̇şbirliği örgütü (apec), washington, nükleer enerji
Lihaçev: ABD’nin Rusya olmadan nükleer kapasitesini artırması zor
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ABD’nin Rusya ile iş birliği yapmadan nükleer enerji üretim kapasitesini birkaç kat artırmasının son derece güç olacağını söyledi.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Shenzhen’de düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD’nin 2050 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin toplam kurulu gücünü 400 gigavata çıkarmayı hedeflediğini belirten Lihaçev, Washington’un yeni santraller inşa ederek nükleer enerji üretimini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.
Lihaçev, “Bu durum uranyum ham maddesine, uranyum zenginleştirme ve dönüştürme hizmetlerine yönelik yeni ihtiyaçlar doğuracak. Rusya bu alanlarda tartışmasız lider konumunda. ABD’nin bizimle iş birliği yapmadan nükleer enerji üretimini birkaç kat artırmasının son derece zor olacağını düşünüyorum” dedi.
Rosatom’un bu konuyu ABD’deki ortaklarıyla görüştüğünü kaydeden Lihaçev, Rus yetkililerin de görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini söyledi.