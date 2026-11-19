https://anlatilaninotesi.com.tr/20261119/italyadan-ukraynaya-ap-milletvekillerinin-mirotvorets-listesine-alinmasina-iliskin-aciklama-talebi-1110438094.html

İtalya’dan Ukrayna’ya AP milletvekillerinin ‘Mirotvorets’ listesine alınmasına ilişkin açıklama talebi

İtalya’dan Ukrayna’ya AP milletvekillerinin ‘Mirotvorets’ listesine alınmasına ilişkin açıklama talebi

Sputnik Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Beş Yıldız Hareketi’nden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin Ukrayna merkezli “Mirotvorets” internet... 19.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-19T00:27+0300

2026-11-19T00:27+0300

2026-11-19T00:27+0300

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İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tajani’nin ülkesinin Kiev Büyükelçisi Carlo Formosa’ya Ukrayna makamlarıyla temasa geçme talimatı verdiği belirtildi.Açıklamada, “Tajani, İtalya’nın Kiev Büyükelçisi Carlo Formosa’ya, Beş Yıldız Hareketi’nden Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin ‘Ukrayna karşıtları’ listesine alınmasına ilişkin Ukrayna makamlarından açıklama talep etme görevi verdi” ifadeleri kullanıldı.Kasım ayı başında muhalefetteki Beş Yıldız Hareketi’nden bir milletvekili söz konusu listeye eklenmişti. Hareketin AP heyeti daha sonra Parlamento Başkanı Roberta Metsola’ya, “dezenformasyon ve nefret yaydığı” gerekçesiyle sitenin engellenmesi için girişimde bulunma çağrısı yapmıştı. Bunun ardından aynı siyasi hareketten yedi milletvekili daha listeye alındı.Milletvekillerinin listeye eklenmesine, Beş Yıldız Hareketi’nin yeni programında Ukrayna’ya daha fazla silah gönderilmesine karşı çıkması gerekçe gösterildi. Parti, Rusya ile yaşanan çatışmanın siyasi yollarla çözüme kavuşturulmasını savunuyor.İtalya Dışişleri Bakanlığı, ifade özgürlüğü ile siyasi çoğulculuğa saygının demokrasinin temel ilkeleri olduğunu ve her koşulda korunması gerektiğini vurguladı.Ukrayna merkezli “Mirotvorets” sitesi; gazeteciler, Donetsk ve Lugansk’taki milisler ve çeşitli kişilere ait bilgileri yayımlayarak bu kişileri “vatan haini” olarak nitelendirmesi nedeniyle tartışmalara konu oluyor. Sitenin veri tabanında bazı Rus kültür ve sanat dünyası temsilcileriyle farklı ülkelerin vatandaşlarına ilişkin bilgiler de yer alıyor. Platform daha önce reşit olmayan kişilerin özel bilgilerini yayımlamasıyla da gündeme gelmişti.

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