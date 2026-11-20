https://anlatilaninotesi.com.tr/20261120/husilerden-suudi-arabistana-saldiri-cazandaki-elektrik-santrali-ve-liman-hedef-alindi-1110500753.html

Husilerden Suudi Arabistan’a saldırı: Cazan’daki elektrik santrali ve liman hedef alındı

Husilerden Suudi Arabistan’a saldırı: Cazan’daki elektrik santrali ve liman hedef alındı

Sputnik Türkiye

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyinde bulunan Şukayk Elektrik Santrali ile Cazan Limanı'na saldırı düzenlediklerini, saldırıların büyük hasara neden olduğunu... 20.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-20T23:49+0300

2026-11-20T23:49+0300

2026-11-20T23:49+0300

dünya

ortadoğu

yahya seri

suudi arabistan

yemen

husiler

arap koalisyonu

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Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesinde bulunan Şukayk Elektrik Santrali ve Cazan Limanı'nı hedef aldıklarını duyurdu. Husiler, gerçekleştirdikleri saldırının bölgede 'büyük hasara' yol açtığını ileri sürdü.Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Şukayk Elektrik Santrali ile Cazan Limanı'nı hedef alan 'nitelikli bir askeri operasyon' düzenlediklerini bildirdi. Seri, saldırıların doğrudan ve isabetli şekilde gerçekleştirildiğini, hedeflerde büyük hasar meydana geldiğini iddia etti.Saldırıların, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Saada ve El-Muha bölgelerinde bulunan elektrik santralleri ile Hudeyde Limanı'nın batıdaki rıhtımlarından birini hedef almasına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirten Seri, yeni saldırılara karşılık verileceği mesajını verdi.Seri, Hudeyde Limanı veya Yemen'deki elektrik santrallerinin yeniden hedef alınması durumunda doğrudan karşılık vereceklerini vurgulayarak, bu kez Suudi Arabistan'daki liman ve elektrik santrallerinin hedef alınacağını ifade etti.Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'e yönelik tehdit oluşturan unsurlarına karşı kapsamlı bir operasyon başlatıldığını açıklamıştı. Koalisyon, bu operasyon kapsamında Hudeyde Limanı'nın hedef alındığını bildirmişti.Koalisyon ayrıca, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.Suudi Arabistan'dan son 24 saatte 78 hava ve füze saldırısıHusilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı bir diğer açıklamada, Suudi Arabistan savaş uçaklarının son 24 saat içerisinde Yemen'in farklı bölgelerine 78 hava ve füze saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.Seri'nin açıklamasına göre saldırılarda başkent Sana'nın yanı sıra Hudeyde, Taiz, Lahic, Saada, Marib ve Cevf vilayetlerindeki sivil yerleşim alanları ve tesisler hedef alındı.Saldırıların, Hamis Muşayt ve Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçakları ile Cizan üzerinden gerçekleştirilen füze atışlarıyla düzenlendiğini belirten Seri, operasyonlarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını iddia etti.Seri, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarında son dönemde yaşanan tırmanıştan bu yana gerçekleştirilen toplam hava ve füze saldırısı sayısının 5 bin 429'a yükseldiğini kaydetti.Yemen ordusundan Husilere karşı 854 operasyon açıklamasıYemen ordusu ise ülkenin farklı vilayetlerinde İran destekli Husilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilanço paylaştı. Açıklamada, 854 operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 193 Husi milisinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, yaptığı açıklamada, farklı cephelerde Husilere karşı yürütülen askeri faaliyetlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Nezili, operasyonların türlerine göre dağılımına ilişkin şu bilgileri verdi:

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