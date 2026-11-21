https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/iran-katar-heyeti-dun-aksam-tahrana-geldi-1110507859.html
İran: Katar heyeti dün akşam Tahran'a geldi
İran: Katar heyeti dün akşam Tahran'a geldi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar heyetinin dün akşam Tahran’a geldiğini ve iki saat... 21.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-21T18:19+0300
2026-11-21T18:19+0300
2026-11-21T18:19+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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kazım garibabadi
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan ülkelerden Katar'ın heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve taraflar arasında iki saat süren bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.İran basınında yer alan haberlere göre Garibabadi, Katar heyetinin Tahran ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.İran ile ABD arasında diplomatik temasların sürdürülmesi için Katar ile hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirten Garibabadi, diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulamayacağının değerlendirildiğini ifade etti.Garibabadi, bu kapsamda Katar heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.İran'ın geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü olduğunu savunan Garibabadi, bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü. Garibabadi, Katar heyetinin halen İran'da bulunup bulunmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/pezeskiyan-fuze-savasindan-daha-zor-bir-savasin-icindeyiz-1110507286.html
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i̇ran, katar, kazım garibabadi , tahran, abd, i̇srail
i̇ran, katar, kazım garibabadi , tahran, abd, i̇srail
İran: Katar heyeti dün akşam Tahran'a geldi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar heyetinin dün akşam Tahran’a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan ülkelerden Katar'ın heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve taraflar arasında iki saat süren bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.
İran basınında yer alan haberlere göre Garibabadi, Katar heyetinin Tahran ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran ile ABD arasında diplomatik temasların sürdürülmesi için Katar ile hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirten Garibabadi, diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulamayacağının değerlendirildiğini ifade etti.
Garibabadi, bu kapsamda Katar heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.
İran'ın geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü olduğunu savunan Garibabadi, bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü. Garibabadi, Katar heyetinin halen İran'da bulunup bulunmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.