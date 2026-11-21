https://anlatilaninotesi.com.tr/20261121/iran-katar-heyeti-dun-aksam-tahrana-geldi-1110507859.html

İran: Katar heyeti dün akşam Tahran'a geldi

İran: Katar heyeti dün akşam Tahran'a geldi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar heyetinin dün akşam Tahran’a geldiğini ve iki saat... 21.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-21T18:19+0300

2026-11-21T18:19+0300

2026-11-21T18:19+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

katar

kazım garibabadi

tahran

abd

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan ülkelerden Katar'ın heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve taraflar arasında iki saat süren bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi.İran basınında yer alan haberlere göre Garibabadi, Katar heyetinin Tahran ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.İran ile ABD arasında diplomatik temasların sürdürülmesi için Katar ile hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirten Garibabadi, diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulamayacağının değerlendirildiğini ifade etti.Garibabadi, bu kapsamda Katar heyetinin dün akşam Tahran'a geldiğini ve iki saat süren bir görüşme yapıldığını söyledi.İran'ın geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü olduğunu savunan Garibabadi, bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını öne sürdü. Garibabadi, Katar heyetinin halen İran'da bulunup bulunmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

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katar

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